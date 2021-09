Yanina Latorre reveló cómo es la nueva chacra de la China Suárez y cuánto paga de expensas

Luego de su separación con Benjamín Vicuña, la China Suárez siguió adelante con la remodelación de su casa por su cuenta. Desde entonces, sus redes sociales se plagaron de fotos y videos donde muestra cómo vienen los trabajos de refacción y los muebles que selecciona para el interior de la imponente propiedad. En los últimos días, Yanina Latorre reveló algunos datos desconocidos sobre el lugar elegido por la actriz para vivir con sus hijos.

La China Suárez compartió una foto actual y la referencia de cómo quedará a futuro la galería de su nueva casa

“Es un country de polo. Un lugar muy cheto, de polistas. Son terrenos muy grandes con expensas de 40 mil pesos porque son chacras”, explicó en en Los ángeles de la mañana (eltrece). De acuerdo a la panelista, el inmueble está ubicado a 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el exclusivo barrio privado Chacras de Murray, en el partido bonaerense de Pilar.

Detalles de la casa de la China Suárez en Pilar

En cuanto a la mudanza, poco se sabe hasta el momento. Antes de trasladarse con Amancio, Magnolia y Rufina, Suárez comenzó a remodelar la casa y compartió algunos de los rincones de su flamante hogar con sus seguidores de Instagram. En las imágenes, se pudo ver el living, con pisos de madera, una chimenea central y una biblioteca; y también la galería al aire libre, donde la actriz planea recuperar la pérgola, colocar piso damero y sumar vegetación frondosa. Además, mostró sus últimas adquisiciones: una cama de hierro antigua, banquetas con piel blanca y una estantería para la cocina.

La actriz comparte con sus seguidores de Instagram los avances de su flamante hogar

Qué dijo la China Suárez sobre los rumores de infidelidad

Desde que Benjamín Vicuña anunció el fin de la pareja, comenzaron a surgir rumores de una tercera en discordia. El actor chileno fue el primero en desmentir la información, y luego se sumó la China, quien se refirió a los verdaderos motivos de su separación.

Según las versiones que circularon, Vicuña habría cometido una infidelidad con una moza de Córdoba, a quien conoció en un viaje de trabajo. “La conoce en un bar y concretan. Él le dice que estaban súper mal con la China, que no sabía en qué iba a terminar eso. Le dijo que anote su celular, así seguían hablando”, contó la periodista Estefanía Berardi hace unos días. Además, se sugirió que la mujer en cuestión habría contactado a Suárez para darle detalles del affaire.

La China Suárez habló sobre su separación y los rumores de infidelidad

“Como rompen (...) con la moza que me escribió. No me escribió nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea. Paren ya, por favor, dejen a la gente separarse en paz”, lanzó en su cuenta de Instagram.

En cuanto a los verdaderos motivos de la crisis, advirtió: “No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición, la gente se separa por muchas otras cosas más simples. Nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro aunque eso no venda, pero córtenla ya, por favor. Es agotador”.

