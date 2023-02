Alex Caniggia contó cómo se tomó su mamá Mariana Nannis la noticia de que será padre

escuchar

Alex Caniggia y Melody Luz conformaron una de las parejas que salió del reality show El Hotel de Los Famosos, que se emitió por eltrece y tuvo lugar en el prime time de ese canal. Una vez que finalizó, ambos siguieron con su romance a tal punto de oficializar, por sus redes sociales, que van ser papás.

En medio de una vertiginosa relación que creció de manera paulatina fuera del programa, Alex Caniggia empezó a moldear otra faceta de su vida, pero sin perder su cuota de humor que siempre lo caracterizó ante las cámaras.

“Bueno, ya la panza no se puede ocultar más. Estábamos esperando que llegara el momento de poder comunicarlo nosotros, porque hay algunos nefastos que se enteran y lo quieren contar antes de tiempo. Cero respeto por los tiempos y la privacidad de uno. Pero les re cabió. Y estoy muy feliz de habérselo compartido yo. Y estamos muy felices de que lo sepan y de poder vivirlo con ustedes”, sostuvo la bailarina en su cuenta de Instagram.

La reacción de Claudio Caniggia al enterarse que Alex será padre

Con la felicidad a flor de piel, Alex asistió al programa Socios del Espectáculo y contó los pormenores del próximo nacimiento de su hijo Vicenzo. Entre las preguntas del panel, una de ellas causó revuelo al saber qué le dijo su padre, Claudio, con quien no mantiene una relación fluida.

A la hora de ahondar en temas familiares, explicó que Mariana Nannis, su mamá, estaba “chocha” al enterarse de la noticia, aunque puso en duda su visita al país para presenciar el embarazo, “No sé, por ahí sí, por ahí no. Pero no pasa nada igual, si no viene voy yo, olvidate”, dijo el influencer.

Siguiendo esa línea, Alex negó rotundamente algún contacto con su padre debido a esta noticia. “Con mi papá no me hablo, ya saben todos que no me hablo, que no hay relación ni la habrá”, sentenció. “¿Hay posibilidad de vuelta atrás?”, le consultaron. Y la respuesta no dio lugar a dudas: “Para nada”.

En una entrevista con LA NACION, Alex se había referido a Melody Luz y definió la relación entre ambos: “Estamos muy felices, muy enamorados. Salimos del Hotel de los famosos y se vino a vivir conmigo directamente. Nosotros empezamos al revés de todo, fue una relación rara que empezó como convivencia”.

La reacción de Melody Luz contra Estefanía Berardi

Luego de conocerse la noticia de su embarazo, Melody Luz protagonizó un cruce con la periodista de espectáculos, Estefanía Berardi. Esta última, panelista del programa LAM, decidió hablarle por su cuenta de Instagram a la bailarina para chequear una información y tiempo después sufrió la réplica de la exparticipante de El Hotel de Los Famosos.

“Mel, tengo la prueba de que estás embarazada. Si no querés contarlo avisame y te espero. Pero si no me respondés, entiendo que te da lo mismo. No quiero ser irrespetuosa, por eso te consulto”, aclaró Berardi en un mensaje que luego se viralizó por parte de Melody.

Como prueba de ello, la bailarina contraatacó en su Instagram y disparó munición pesada contra la periodista: “Ven que todo vuelve en esta vida. Más si sos víbora. Antes de meterte con otras, incluyéndome, fijate por lo menos de tener el cu** limpio, huecardi”.

LA NACION