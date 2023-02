Charlotte Caniggia reveló el motivo detrás de su distanciamiento de Mariana Nannis y Claudio Caniggia: “Me hablan mal”

escuchar

A pesar de ser una figura muy presente en los medios, Charlotte Caniggia no suele referirse a aspectos de su intimidad, especialmente al vínculo con sus padres. Aunque es un hecho sabido que ni ella ni su hermano, Alex, están en los mejores términos con Mariana Nannis y Claudio Caniggia, ninguno dio especificaciones sobre el por qué de la pelea. Sin embargo, durante su participación en El hotel de los famosos 2 (eltrece) y quizás llevada por la charla casi familiar que mantuvo con sus compañeros en la cocina, la mediática habló sobre la dolorosa situación.

Charlotte reveló el motivo detrás de su distanciamiento de Mariana Nannis y Claudio Caniggia

Después de pasar varias semanas dentro del hotel de Cañuelas en donde se filmó el reality y, quizás, olvidándose de las cámaras que los siguen las 24 horas del día, Caniggia tuvo una conversación a corazón abierto con Rocío Marengo y Axel Neri.

Todo comenzó cuando este último quiso saber si sus papás se encontraban en la Argentina, a lo que Charlotte respondió: “No, no. Mi papá está en Italia, ahora. Y mi mamá en España, en Marbella. Ella no tiene muchas amigas, tiene pocas. Es bastante cerrada. Tiene a mi tío, su hermano, que está con ella. Pero tiene pocas amigas”.

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se casaron en 1988 Gerardo Viercovich - Archivo

Y disparó: “Hace tres años que no la veo a mi mamá, un montón. Pero bueno, es un poco complicado”. Ante la sorpresa de sus interlocutores, remarcó: “Pero ahora es todo un poco raro. Desde que se separaron, medio que no nos hablan mucho”.

Nannis y “el Pájaro” conformaron una de las parejas más destacadas tanto del mundo del fútbol como de la farándula a lo largo de tres décadas. Pero, en el 2019 y en medio de rumores de infidelidad, confirmaron su separación. Esta se transformó en una batalla mediática y legal cuando ella lo denunció por un presunto abuso sexual que habría ocurrido en el 2018. A dicha causa, le sumó los cargos de lesiones agravadas y aborto sin consentimiento.

Charlotte y Alex Caniggia están distanciados de sus padres AFV/Santiago Cicchero

Sobre lo que sucedió después, Charlotte expresó: “Yo me peleé con mi mamá y mi papá, estoy peleada con ellos. No me hablan. Ahora como que lo superé y digo: ‘Bueno, ya fue’. Fría. Antes me ponía re mal. Y ahora, ya está, ya fue”. Asimismo, dijo: “La familia medio que se abrió y creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar a sus padres. Pero ya fue, listo. Tengo ganas, pero no es fácil. A veces les mando mensajes y no me contestan”.

No obstante, dejó en claro que cuenta con el apoyo de sus seres queridos para poder enfrentar la compleja dinámica familiar. “Lo superé. Antes lloraba, le decía a mi novio: ‘Mi mamá me peleó. Se la agarra conmigo...’. Y él me decía: ‘Basta, tu mamá es así, tu papá es así, dejalos, aceptalos’. Él me acompaña y en ese aspecto me ayuda bastante con estos temas”, explicó.

En cuanto a Alex Caniggia, su mellizo y quien se consagró como ganador de la primera edición del reality conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis, señaló: “Y mi hermano está igual que yo, nos re gustaría estar en familia”. Y finalizó: “Yo creo que uno hace lo que siente y ya está, es así”.

