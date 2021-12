Clima de alegría en Argentina vive, la fiesta del regreso del teatro y la música 2022

Unos 800 artistas, directores y productores más un centenar de periodistas acreditados de distintos medios integraron el evento Argentina vive Teatro y Música que el miércoles 8 por la noche tomó la cuadra de la avenida Corrientes entre Libertad y el Obelisco. La razón fue el festejo por el regreso de la actividad teatral y musical a todo el país, con el 100% de aforo y con los cuidados todavía imprescindibles, después de 21 meses, casi dos años desde marzo de 2020, en que la pandemia obligó al repliegue responsable. Ahora la comunidad artística le dijo sí a esta nueva oportunidad y la convirtió en celebración. Por eso, desde las 20 hasta las 22, los elencos estuvieron presentes para contar sus novedades para la temporada 2022, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como Mar del Plata y Villa Carlos Paz, tanto del circuito empresarial como el oficial y el off o independiente.

El evento organizado por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no estaba abierto al público. Sin embargo, muchos se agolparon frente a los vallados en las veredas que separaban a los peatones de, por un lado, los sillones minilivings armados para los entrevistados, y del otro, las sillas para los periodistas que debían esperar la llegada de los protagonistas de la noche. Ese símil ‘’alfombra roja’' o andarivel se convirtió en un ir y venir de personas. Parejas con vestuario de lentejuelas y galeras, muy de music hall, deambulaban sonriendo y saludando, como parte de la puesta callejera. En el extremo cercano al Obelisco había dos enormes pantallas que reproducían lo que estaba pasando más una banda de jazz que sonaba de fondo. No era momento de shows sino de fiesta compartida.

No faltaron autoridades nacionales y ciudadanas, gestores y representantes. El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el de la Ciudad, Enrique Avogadro; el director del Complejo Teatral de Buenos Aires, Jorge Telerman (cuya programación 2022 será anunciado el próximo viernes 17), la directora del Teatro Nacional Cervantes, la santafesina Gladis Contreras, feliz de que La comedia es peligrosa, la obra homenaje al Centenario del TNC, salga de gira y se presente en Mar del Plata en el Auditorium desde enero durante dos meses. Y por supuesto, el productor Carlos Rottemberg, el presidente de AADET que hacia el final del evento, cerró con un breve discurso sobre la activación del teatro y la música postvacunación (término que prefiere al de postpandemia ya que el virus continúa): “La comunidad teatral y musical se merece este evento porque bancó una situación sanitaria inesperada en el mundo. También, es un homenaje a aquellos queridos y queridas colegas que nos dejaron en el camino’'. Y para recordarlos, sin dar ningún nombre, pidió un aplauso mirando al cielo, hacia arriba, mientras en las paredes se reflejaba el logo de Argentina vive.

Fueron muchísimas figuras las que no quisieron perderse este reencuentro. El autor, director y actor Pepe Cibrián, acompañado por la actriz Esmeralda Mitre, contó sobre el estreno de Princesas, que también integra Marta González, en el Auditorio de Belgrano con la idea de estar todo el año, desde el 15 de enero. ‘’Lo que siento en relación a ella es que me hace reír mucho, tengo una relación como con mi madre. Tengo miedo de tentarme y tener que dejar el escenario con las cosas que se nos puedan ocurrir, porque la obra da para eso’', dijo el actor que interpretará a Cenicienta mientras que Esmeralda subrayó el honor de ser dirigida por Cibrián, algo que deseaba hacía mucho tiempo.

Con un original diseño de Verónica de la Canal, la actriz Ileana Calabró habló sobre su regreso a Carlos Paz adónde llegó por primera vez en 2004 con Jorge Guinzburg. Estará en el teatro Candilejas, con la comedia francesa Mi mujer se llama Mauricio, junto con Pablo Rago, Ale Muller, Adriana Brodsky, Gonzalo Urtizberea, desde el 28 de diciembre, con producción de Aldo Funes y dirección de Ernesto Medela. ‘’Espero que sea lo mejor: la expectativa de una revancha después de estos tiempos’', dijo.

Con un traje color rosa, imponente y lúcida como siempre, Moria Casán respondía las preguntas frente a distintos ‘stands’ de grabadores y micrófonos. Tiene varios proyectos entre manos pero, en especial, se refirió a la imbatible Brujas, éxito del que fue parte desde el estreno hace 30 años junto con Thelma Biral y Nora Cárpena, a quienes se sumaron en 2021 María Leal y Sandra Mihanovich.

‘’Plantea conflictos humanos atemporales, absolutos. El amor, el desamor, la lealtad, la deslealtad, el colegio estatal contra el colegio privado católico, dogmas, mandatos, prejuicios, en fin, una gran modernidad y logra lo que se necesita para ir al teatro’', dijo la diva que fiel a su estilo, marca diferencias con los lugares comunes: ‘’Me gusta esta etapa del teatro cuando la gente está como amordazada y tiene un contacto visual fuerte, parece que le sentís los latidos del corazón. Lejos de molestarme, me encanta que la gente fije la mirada. Porque no nos estábamos mirando, estaban mirando todo el tiempo la pantalla. Encuentro que esta nueva era de Brujas es absolutamente vigente, súper vanguardista y rompe todo, no se puede no verse y se puede ver más de una vez’', dijo sobre la obra que regresa el 5 de enero al Multitabaris.

A Moria Casán, además, la dirigirá José María Muscari en Julio César, de William Shakespeare, en el Cine Teatro La Plata, su primera vez en una sala del Complejo Teatral de Buenos Aires que se estrenará en abril. Pero, acerca de lo inminente, Muscari contó sobre las dos versiones de la performance multitudinaria Sex, viví tu experiencia: a partir del 6 de enero, continúa con figuras renovadas en el Gorriti Art Center, de Palermo (Christian Sancho, Romina Richi, Silvina Escudero, Celeste Muriega, Felipe Colombo y la atracción musical de Benito Cerati). Y el 28 de diciembre, debuta la otra Sex en Carlos Paz, con Viviana Saccone, Diego Ramos, Noelia Marzol, Adabel Guerrero y otros. ‘’Es el mismo espectáculo replicado en los dos lugares con particularidades que tienen que ver con el talento de cada uno de los que participa y con muchísima expectativa’', dijo el incansable creativo que sigue, además, con Perdida mente en el Multiteatro, desde el 6 de enero.

Tampoco faltó Pablo Echarri, que retoma la consagrada obra de Yasmina Reza, Art, con Mike Amigorena y Fabián Mirás, el 12 de enero en el Multiteatro. Y que apostó a abrir una nueva productora audiovisual llamada Alternativa, acompañado por el cineasta Rodrigo Grande: ‘’Lo bueno es que la Argentina está saliendo, eso es una realidad también. Así que tenemos que propiciar las leyes para estar mejor. El peor momento fue otro. Hoy es un momento de esperanza más allá de la pandemia. Los momentos más difíciles para nosotros fueron aquellos en los que la pequeña y mediana empresa no solo audiovisual no podía sustentarse. De un par de años a esta parte hay un pensamiento de darle un apoyo más allá de la tragedia de la pandemia. Así que abrí la productora en un momento donde eso es posible. Hemos logrado en todo este tiempo generar un bagaje de contenidos interesante y ahora hay que salir a venderlo. Estoy produciendo. Me da mucho placer actuar pero el foco lo tengo puesto en producir’'.

Asistió al evento un grupo de personas vestidas de blanco absoluto, bailarines y acróbatas lideradas por Flavio Mendoza Diego Spivacow

Una fila, casi una procesión, de personas impecables vestidas de blanco absoluto, bailarines y acróbatas lideradas por Flavio Mendoza, pasó por la calle más colorida que nunca. La consigna fue el blanco como en la primera Stravaganza que cumple una década de su estreno en el teatro Luxor de Carlos Paz donde se presentará a partir del 25 de diciembre. Un rato antes, otro grupo de gente en la vereda, en una realidad paralela, gritaba por el recital de la Vela Puerca, en el teatro Broadway de esa misma cuadra.

En el Paseo La Plaza, se estrena Mi madre, mi novia y yo, también el 6 de enero, en la sala Picasso, una comedia dirigida por Diego Reinhold, con Vicky Almeida, Graciela Tenembaum y Sebastián Presta. ‘’Es muy delirante y graciosa, al punto de que estamos tratando de ensayar sin reírnos, porque también hay mucha conexión entre todo el elenco. No lo conocía a Diego como director y estoy deslumbrada, es muy efectivo, muy preciso’', dice Almeida que, por otro lado, continuará en El extranjero con Como una perra en un descampado, una opción totalmente diferente: ‘’para llorar y para reír, puedo compensar’', bromea la actriz.

Como en una suelta de globos, las figuras conocidas y no tanto fluían por todas partes, siempre protegidas por sus barbijos. Rottemberg, después del saludo a los artistas que ya no están, invitó a los presentes con copas de champagne para el brindis en medio del movimiento continuo. Entre tantas caras, no faltaron El Mago sin dientes y Jorge Corona que recorrían codo a codo y chiste a chiste los espacios. Los dos van a presentar la gran despedida de Corona de los escenarios, en el teatro Victoria de la calle Rivadavia en Mar del Plata, con producción de Jorge Parodi. Como tantos veranos, Miguel Ángel Cherutti será de la partida marplatense con dos espectáculos para festejar sus cuatro décadas de trayectoria: en el teatro de La Campana con el humorista Torry y en el Casino del hotel Sasso, con su hija Bianca (participó en el concurso La voz argentina). Otro clásico pero para los seguidores del teatro musical: Casi normales, en el Neptuno, desde 1º de enero.

Muy sencilla y sonriente por la noticia, Laura Esquivel anunció que ensaya para reemplazar a Sofi Morandi, que está en España, en el musical Kinky Boots, para abril en el Astral. En el Picadero, el 14 de enero, una oportunidad enorme: ver Mujeres en el baño, boom del off en 2008 de Mariela Asensio, totalmente renovada y con un elencazo: Maida Andrenacci, Laura Conforte, Iride Mockert, Esther Goris y Laura Zimmer. Las hermanas María y Paula Marull también pasearon por la cuadra del espectáculo: sí, La Pilarcita estará en El Camarín de las Musas en febrero y con su última adquisición, Fran Ruiz Barlett. De Timbre 4, estaban Miriam Odorico y Giampaolo Samà, actriz y autor y director del unipersonal Una, que volverá después del festival Temporada Alta, en marzo.

Corría un airecito fresco pero el microclima de Corrientes al 1100 fue cálido. Había alegría y ganas de que cosas sucedan. Que no se corte. En un país con tantos problemas, el arte es la mejor obra.