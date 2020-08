Coco Sily habló desde el aislamiento por coronavirus: "Me recontra asusté"

El humorista recibió el diagnóstico cuando se presentó a la guardia con dolor de estómago Crédito: America TV

6 de agosto de 2020 • 18:51

El humorista Coco Sily habló por videollamada con el equipo de Polémica en el Bar en pleno aislamiento tras enterarse que tenía coronavirus el pasado 1 de agosto en la clínica Los Arcos donde llegó por un dolor localizado en el estómago. "Llegué por dolor estomacal, y me lo encontraron 'por hallazgo', tenía unas manchitas". Mariano Iudica le preguntó si se asustó y el cómico respondió con honestidad: "No me asuste, me recontra asusté".

"Cuando el médico me dijo que tenía covid se me vino el mundo encima. Automáticamente empecé a pensar en las personas de mi entorno, en mi familia, mis hijos, en ustedes los compañeros de programa", y agregó: "Yo me puedo cagar muriendo, tuve una vida maravillosa, pero pensé en mi familia".

El positivo de Silly estalló en las redes sociales tras haberse dado a conocer el llamado del Presidente Alberto Fernández. "Lo criticaron mucho, pero bueno, viste como es Twitter. Yo honestamente agradecí mucho y me sentí muy cuidado por el llamado de Alberto. Me llamó y me mandó mensaje casi todos los días para ver cómo seguía. Me llamó Kicillof, la Magario y Santilli. Yo creo que es un muy lindo gesto. Uno es del medio y lo conocen por eso".

A pesar de ser fumador, el humorista no padece fiebre ni otros síntomas, y se encuentra en la mitad del aislamiento obligatorio. "Lo primero que voy a hacer cuando me cure es donar plasma", aseguró tras recibir el aplauso de todo el equipo.