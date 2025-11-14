La boda soñada de Coco Sily y su novia, Chimi Meza: dónde y cuándo será y cómo van los preparativos

Por fin llega el día tan deseado, el que soñaron el 20 de diciembre de 2024 cuando se comprometieron durante unas mini vacaciones en Brasil. Coco Sily y Cinthia Meza, Chimi para todos, se casan este domingo 16 de noviembre al mediodía, en un salón de Berazategui, con una ceremonia que oficiará el Padre César (“el cura rockero”) y con Lizy Tagliani como madrina. LA NACION habló con ellos, que dieron algunos detalles de la boda y recodaron cómo se inició esta historia de amor y qué significa este encuentro a esta altura de la vida.

“Estamos muy felices. Es una boda... Qué puedo decir. Fue Chimi la que se cargó la organización a sus espaldas. Van a ir amigos de toda la vida que nos quieren, vamos a tener una linda ceremonia, en un altar precioso. Es un festejo del amor. Teníamos ganas. Es esperanzador para un hombre de 60 años, como yo, poder volver a enamorarse”, sintetiza el actor.

La relación de Coco Sily con Chimi Meza

“Todo fue mágico”

-Coco, ¿cómo nació este amor?

-Nos conocimos hace tres años, pero la relación lleva dos. La conocí en la radio, en donde ella era columnista y hablaba sobre gestión de emociones porque Chimi es coach ontológica. Me ofrecieron que estuviera en mi programa y me pareció interesante porque aparte es muy didáctica y canchera. Así que compartimos durante varios meses. Me pareció una persona luminosa. La verdad que lo que pasó fue bastante sorpresivo para los dos...

-¿Por qué?

-Porque la relación estaba muy consolidada en ese lugar de trabajo y nos divertíamos y la pasábamos muy bien. Y después... Fueron esas casualidades de la vida, esas cosas lindas que suceden. Un día invité a mis compañeros de la radio a una función de teatro y habíamos quedado en tomar algo después, pero como había mucha gente eso se diluyó. En ese momento yo tenía una casita en el Tigre y ella vive en San Isidro. Estábamos muy cerca y siempre decíamos que teníamos que arreglar para ir a comer. Esa semana arreglamos y la invité a mi casa.

-¿Cómo fue ese primer encuentro?

Sily: -Mágico. Hubo fueguito, sillones, almendras, la copita de vino para ella, el whisky para mí. Parecía sacado de la película Notting Hill (risas). Estuvimos charlando hasta las 5 de la mañana. Al otro fin de semana nos volvimos a ver y no nos separamos más.

“Estoy ilusionada”

Función de prensa "Dios es argentino" con Coco Sily Gerardo Viercovich - LA NACION

Meza, en cambio, da detalles del evento y de la relación a LA NACION. “Estoy tan ilusionada, tan feliz y ansiosa. Agradezco dedicarme a lo que me dedico porque soy coach y tengo herramientas de desarrollo personal que las aplico a full conmigo (risas). Los dos estamos muy felices. Además de ser una pareja, somos un equipo. El equipo del amor. Tal vez suena cursi, pero somos un equipo en muchos aspectos porque Coco es mi compañero de aventuras, mi amante, el tipo con el que volamos filosóficamente”, cuenta la novia visiblemente emocionada.

-¿Qué te enamoró de Coco?

-No solo me enamoró su cariño y su forma de brindarme amor, sino su vuelo filosófico. Somos muy cariñosos, algunos dirán que somos intensos y puede ser (risas). Compartimos muchas cosas y siento que los dos nos ayudamos a ser mejores personas. Y esa es la parte más hermosa de un amor adulto, sano, que construye. Siempre está para ayudarme a pensar bien y es un gran amigo también. Y yo estoy para él de la misma manera incondicional.

Coco Sily y Chimi Meza durante las vacaciones en Brasil, en donde él le pidió la mano

-¿Cómo fue el pedido de mano?

-Me propuso casamiento el mismo día que nos comprometimos el 20 de diciembre del año pasado, que es mi cumpleaños, y me armó una sorpresa en Bonito paraíso, en Brasil, donde estábamos de vacaciones. Y ahí es donde nos vamos de luna de miel. Todavía no tenemos fecha, por compromisos laborales, pero apenas podamos acomodarnos, nos vamos a ir a ese mismo lugar a festejar.

-¿Por qué?

-Porque es nuestro lugar en el mundo. Me enamoré de Coco como nunca me enamoré de nadie. Los dos hemos tenido nuestras parejas y gracias al bagaje con el que vinimos cuando nos encontramos, somos quienes somos juntos. Estoy agradecida de lo bueno y lo malo que atravesé. Coco es el amor de mi vida y no estoy romantizando el casamiento. De hecho, nunca soñé con casarme, si bien tengo dos hijos de 17 y 20 años, a quienes amo con todo mi corazón.

-Decís que nunca soñaste con casarte, ¿qué cambió que aceptaste su propuesta?

-Siempre estuve en las antípodas de Susanita y cuando Coco me propuso casarnos ese día en que nos comprometimos, se me cayeron las medias (risas). Morí de amor. Y dije: “Acá me quedo”. Él es mi hogar cuando me abraza, cuando estamos en mi casa o en la suya, o de viaje. Es un amor lindo, sano, puro. Es una sensación que no había tenido nunca, de ese amor que sana y reconstruye las partes rotas. Siempre fui cero romántica y él hizo que empiece amar el romanticismo porque es muy romántico y lo recontra disfruto.

-¿Qué podés adelantar de la boda?

-Va a ser hermosa, en La Paloma eventos, en Berazategui. Después nos vamos al Hotel Sheraton de Greenville, en Hudson. Voy a usar un vestido muy, pero muy importante, blanco, porque si nunca soñé casarme ahora lo estoy viviendo como si fuera una nena, lo hago con todo. El evento lo cubre Piñeiro Producciones. Va a ser una ceremonia muy linda con un altar precioso y va a ser al mediodía, de 13 a 19, y nos encanta que sea de día porque es más disfrutable.

-¿Va a haber sorpresas?

-Hay muchas sorpresas para nuestros invitados, algunos más famosos y otros menos famosos, pero van a estar todos los que nos quieren. Tengo 46 años, Coco 61 y no tenemos la necesidad de casarnos, pero decidimos hacerlo porque nos amamos y queremos celebrarlo. El padre César nos va a dar la bendición. Y Lizy es nuestra madrina de casamiento y estamos felices de que así sea porque nos acompañó desde el principio. Fue una de las primeras en enterarse de nuestra relación y la primera que me mandó un mensaje por privado diciendo que en ella tenía a una amiga con quien contar. La queremos mucho y es superimportante que haya aceptado ser nuestra madrina.

Coco Sily hablo de su romance con Chimi Meza

Sin convivencia

Si bien ambos se confiesan superenamorados, tienen algo muy claro: por ahora no va a haber convivencia.

-¿Van a convivir?

Meza: -Cada uno tiene su casa y nos superfunciona esta dinámica hoy. Estamos bien, nos encanta. Él viene a casa los fines de semana y yo en la semana me quedo algún día en la suya. Es lindo extrañarnos porque mantiene al amor casi adolescente. Hoy no elegimos convivir y nos gusta tener nuestros espacios para compartir con nuestras familias, amigos o solos. Nunca se sabe, quizá sí suceda alguna vez, pero en este momento no es una necesidad ni una inquietud. Hijos no vamos a tener porque ninguno de los dos quiere y además ya los dos tenemos. Así que vamos a amarnos, a compartir, a viajar y ser felices.

Sily: -La vida seguirá exactamente igual como está porque funciona bárbaro. Hasta tenemos a nuestras perras que se llevan bárbaro y eso fue maravilloso.