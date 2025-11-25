Coco Sily recibió un diagnóstico erróneo en una guardia y quedó internado todo un día: “Leyeron todo mal”

Fernando ‘Coco’ Sily contó en el comienzo de su programa Código Sily en Pop Radio 101.5 una vivencia personal que le ocurrió durante el fin de semana y que recién después de algunos días pudo comenzar a analizar con humor. “Todo el mundo sabe que estoy cursando una diverticulitis agua. Este fin de semana estuvo un poco más complicado y hablé con mi cirujano y me recomendó ir a la guardia”, comenzó para adentrar a los oyentes en su historia.

Luego de revisar su historial clínico y el tratamiento en curso que lleva, le solicitaron que se haga un análisis de laboratorio y que aguardara los resultados. A las pocas horas de realizárselos, la médica presente en el lugar se acercó para revelarle “el peor diagnóstico”, según sus propias palabras. “Detectamos que tenés una insuficiencia renal”, fueron las palabras que empleó la especialista, antes de hacerle saber que debería quedar internado.

“Bajamos y me canalizan. Habrá pasado una hora y en ese momento te aparecen flashes: sentado en un sillón de diálisis, cuatro horas. ‘¿Qué voy a leer? ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué música? Velorio, ¿quién viene?’“, recordó el humorista sobre los pensamientos que pasaban por su cabeza en aquellos minutos escalofriantes.

Coco Sily se casó hace una semana con Chimi Meza Gerardo Vircovich

Sin embargo, con el cambio de guardia se acercó hacia él un nuevo doctor, quien cambió totalmente su panorama. “De repente entra un mediquito, tendría unos 28 años. ‘Wow Coco, te vamos a sacar la canalización de esto. Leyeron mal el análisis’”, le indicó el experto que lo dejó sorprendido. Acto seguido, comenzó a realizarle una serie de preguntas personales y sobre la farándula que lo hicieron olvidar por algunos minutos lo que había ocurrido con el diagnóstico erróneo.

“Me chamulló y mientras me chamullaba el otro médico me sacaba la canalización. Y me fueron llevando a la puerta. Cuando nos sentamos en el auto con la Chimi, ahí nos empezó a caer la ficha de todo lo que habíamos pasado”, cerró la anécdota Coco, aún impactado por la mala atención recibida. El clip de su anécdota se volvió viral en Instagram, donde cientos de personas contaron experiencias similares a la suya en otros centros de salud públicos y privados.

Los comentarios en redes sociales al video de Coco Sily (Foto: Captura de pantalla Instagram @cocosilyok)

“A mi hermana la llamaron del laboratorio y le dijeron: ‘mira, hay que repetir la resonancia, puede que el resonador esté funcionando mal o tenés un tumor en la cabeza’“; ”Cuidado con los laboratorios. En mi caso se equivocaron en un número y dependíamos de esos resultados teniendo un riñón con deficiencia. Gracias a la médica que dudo y me lo comentó fui al laboratorio y me lo reconocieron” y “Suele suceder que se equivocan y te hacen un quilombo en tu vida que te llevan al borde de la muerte. Yo lo pasé con mi marido de piedras en la vesícula a... cáncer de riñón”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.