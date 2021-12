El inesperado regalo que recibió Wanda Nara tras anunciar su separación de Mauro Icardi: “Le llegó un camión”

Wanda Nara fue protagonista este año del “Wandagate”, un desafortunado escándalo amoroso que involucró a su esposo Mauro Icardi y a la actriz María Eugenia “La China” Suárez, con quien el futbolista tuvo un encuentro íntimo en París. Sin embargo, la empresaria también obtuvo algunos beneficios inesperados a partir de la mediatización de su caso.

Según reveló este lunes la periodista Yanina Latorre, diferentes marcas le ofrecieron “canjes” a la influencer, que acaba de alcanzar los 10 millones de seguidores en Instagram. “Ahora, con esta venida de Wanda, lo que generó con el Wandagate y esto de la mudanza, todo el mundo le empezó a ofrecer cosas”, explicó la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece).

Luego, Latorre contó una peculiar situación que le tocó vivir a la mediática en las últimas horas: “¿Saben lo que le pasó? Le llegó un camión de mudanzas con muebles de una marca muy conocida que ella no pidió a la puerta de la casa. Y ella agarró y los devolvió. Les dijo que no lo quería”.

Wanda Nara viajó junto a sus hijos a Buenos Aires para pasar las fiestas de fin de año con su familia Instagram: @wanda_nara

En broma, Celeste Muriega, invitada al ciclo como panelista, dijo: “Todos queremos ser Wanda”. En tanto, Cinthia Fernández justificó el éxito comercial de la hermana de Zaira Nara: “Si tiene una cuenta de 10 palos, ¿quién no? Yo, me tiro de cabeza”.

La intimidad de la llegada de Wanda Nara a la Argentina

Por otra parte, la periodista que más información aportó al escándalo del “Wandagate” reveló el diálogo que tuvo con la modelo en su comentada llegada al país. “Hablé con Wanda, me dijo: me vas a ver ahí en tu programa. Se fue a su casa de Nordelta, que era donde vivió con Maxi López, la que estuvo a punto de venderse... Cuando ella compró esa casa con Maxi, había vendido uno de sus departamentos que tenía de soltera, y lo puso en esa casa. En la pelea económica, Maxi no se lo reconocía. Ahora, por suerte, todo llegó a su fin. Le reconocieron la casa que había puesto ella, le quedó la mitad en el casamiento; lo que faltó, lo compró”, detalló Latorre sobre la vivienda que albergará a la familia Nara-Icardi en los próximos días.

A su vez, la “angelita” confirmó que el vínculo entre Wanda y Maxi ahora está en un muy buen momento y dio detalles del divorcio que atravesaron años atrás. “En el divorcio de ella, que ya estaba firmado, no había división de bienes. Cada uno se quedó con lo que le correspondía de las propiedades (...) Maxi le pidió perdón por todo lo que le hizo, ¿viste cuando no se veía con los chicos y no le pagaba la cuota? Asumió su error y le pidió perdón”, reveló la panelista.

Por qué Wanda Nara se cambió el apellido en su Instagram

Desde hace muchos años hasta hace pocos días, Wanda tenía el apellido de casada en su cuenta de Instagram, “Wanda Icardi”. Pero, en medio de rumores de crisis con su esposo, lo cambió y se puso Nara, el apellido de soltera.

Latorre explicó que Wanda le pidió esta modificación a Meta por una cuestión comercial. “Se cambió el nombre en Instagram por sus marcas, por su laburo. Ahora, va a sacar una línea de traje de baños, tiene los cosméticos. Si todo ello se llama Wanda Nara, es raro que en Instagram te llames Wanda Icardi. Si no, que directamente tus marcas te llamen Wanda Icardi”, comentó.