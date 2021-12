El costoso canje que con dos horas de diferencia pidieron Wanda Nara y “La China” Suárez

Wanda Nara y La China Suárez son las protagonistas del escándalo romántico del año y, sin embargo, algo las emparenta. Claro: se trata de dos influencers que cuentan con millones de seguidores en sus cuentas de Instagram y que por supuesto sacan provecho de ello. Lo curioso es que, en este caso, las dos solicitaron el mismo producto (¡con dos horas de diferencia!) a cambio de publicitarlo en sus redes sociales.

“Las dos estaban en busca del mismo canje. Entiendo que sin consultarse porque amigas no son. Diálogo no estarían teniendo”, contó este lunes Mariana Brey en Los ángeles de la mañana (eltrece). Luego, agregó: “Las dos consultaron con dos horas de diferencia a la misma persona sobre un mismo canje. Carísimo. A esta altura, no lo van a poder obtener al 100% gratis; algún descuento, sí, porque las dos son populares”.

¿De qué se trata el objeto tan deseado? Es una casa para niños, pero de lujo. Como la vieja y querida “casita del árbol”. “El precio promedio es de 500 mil pesos. Hay más caras. Depende como vs la quieras. Si la querés de dos pisos, techo de teja... La más barata, 350 mil”, agregó.

Asimismo, la panelista del ciclo certificó que Wanda Nara tiene más posibilidades de obtener el beneficio. “Lo de Wanda está más avanzado; lo de ‘China’, no tanto”, dijo. En tanto, la periodista Yanina Latorre dio su versión sobre el estado de las negociaciones entre la empresa y las celebrities, y hasta reveló algunas intimidades. “A Wanda le van a dar canje 100%, porque la mina de la casa le manda a Wanda todo el chat que tuvo con ‘La China’. Después de arreglar el canje con Wanda, le dice: ‘Mirá quién me está mangueando una casa’”.

Imagen compuesta por China Suárez y Wanda Nara Archivo

A su vez, Mariana contó: “La empresa fue hasta la casa de Wanda hace ya unas semanas. Tomó todas la medición del fondo para ir avanzando para que se pueda concretar”.

“Tenés que tener un fondo, una casa importante. No es para balcón. Tienen muchos metros estas casas, valen alrededor de 500 mil pesos, más menos. Algunas son más baratas, otras un poquito más caras. Te las dan con decoración”, añadió Brey. Además, explicó que desde la empresa no confirmaron que le fueran a dar la casa a ninguna de ellas ya que son muy costosas y no estarían en condiciones de hacer un canje del 100%.

Wanda y “La China” no serían las únicas que pidieron el canje. Otros famosos como Marley y Luciana Salazar también accedieron al mismo pedido. “Esta casa hizo canje con Mirko y Matilda”, contó Cinthia Fernández en relación a los hijos de dichas celebridades. Además, admitió que ella misma solicitó la casita para sus trillizas.