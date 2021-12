Ángel de Brito reveló que encontró a Yanina Latorre llorando en el baño

Este jueves, Angel de Brito contó en su programa Los ángeles de la mañana (eltrece) una infidencia relacionada con una de las panelistas del ciclo. El periodista relató que en un corte de la emisión de esta mañana encontró a Yanina Latorre llorando en el baño. “Estaba desconsolada”, aseguró el conductor.

“En el corte fui al baño y estaba Yanina llorando desconsolada”, dijo de Brito al regreso de una pausa en su programa.

Ángel de Brito encontró a Yanina Latorre llorando en el baño: "Estaba desconsolada"

El motivo del llanto de Latorre tenía que ver con que minutos antes su compañera Maite Peñoñori había anunciado que se despedía del ciclo, en el que estuvo durante seis años como notera, primero, y luego como panelista.

“La quiero un montón. La quiero un montón”, repitió Latorre, aún con lágrimas en los ojos, en relación a Peñoñori, y también para explicarle a de Brito el por qué de su congoja.

“A vos te pasó algo”, le señaló Mariana Brey a Latorre.

“Es la primera vez que te pone triste que se vaya alguien. No lo puedo creer”, intervino nuevamente de Brito.

“No, con Analía (Franchín) me dolió”. “Por Analía no lloraste”, dijo el conductor del ciclo. “No, bueno, porque me enteré así, no es que hubo una despedida al aire con Analía”.

“¿A mí me llorarías?”, le preguntó Brey a su compañera. “No”, fue la seca respuesta de de Brito. En tanto que Latorre señaló: “Es como me pegue en el día. Hoy me pegó llorar”. “Hoy le pegó lágrima”, remató el conductor.

La despedida de Peñoñori

Efectivamente, unos minutos antes, Peñoñori había anunciado que no continuaría en LAM. También visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, la joven periodista señaló que para ella “había terminado un ciclo” y que le “había costado mucho” tomar la decisión de dejar el programa.

La periodista fue homenajeada con un tape con sus mejores momentos en el ciclo, y de Brito la describió como “la mejor cronista de su generación”. A su vez, ella destacó la importancia de LAM en su carrera. “Este programa para mí fue todo, en especial el lugar en el que crecí porque me diste mucho espacio. Sé que no todos los conductores son así de generosos, pero vos sí lo sos”, le dijo a de Brito.

Luego, la cronista señaló que sus colegas en el programa eran “excelentes compañeras” de las que siempre aprendió algo. “Es un equipo humano hermoso. Me llevo de todas algo super bueno, y de toda la producción”.

Mientras Peñoñori se despedía de sus colegas del ciclo, todas “las angelitas” del programa se mostraban visiblemente conmovidas.