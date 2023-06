Cómo fue el debut actoral de Lionel Messi en Los Protectores

escuchar

Lionel Messi se convirtió en un conquistador serial para el público, y esto traspasa su carrera deportiva, considerado para muchos el mejor jugador del mundo. Así lo demostró el domingo pasado, cuando se estrenó el esperado capítulo que filmó para Los Protectores, serie para Star +, protagonizada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra, que lo tiene como invitado especial y en el que pudo demostrar sus dotes actorales.

Desde hace algunas semanas, los fanáticos del capitán argentino esperan con ansias el estreno de la segunda temporada de Los Protectores, la serie en la que se narra el trabajo de tres hombres que vinculados al mundo de fútbol ofrecen servicios a los deportistas y atraviesan divertidas situaciones. Como bien se adelantó, en su primer capítulo el trío se enfrentaría a Lionel Messi para convencerlo de hacer un trato.

Lionel Messi debutó como actor en Los Protectores (Captura video)

Las expectativas eran muy altas y la espera terminó el domingo pasado, luego que el argentino jugara el partido despedida a Juan Román Riquelme en la Bombonera, cuando en la pantalla de eltrece se estrenara la nueva temporada de la ficción. Son cinco minutos en el que Lionel Messi realiza su actuación, atravesando distintos estados de ánimo que representa con gran seguridad. En la previa al estreno, Adrián Suar había adelantado que lo que se vería en pantalla sería de una excelente calidad al ver al jugador con un gran nivel actoral. “Lo que actúa Leo. Lo actúo perfecto, lo hizo muy bien”, expresó en una reciente entrevista con Ángel de Brito para LAM (América).

La historia que involucra al capitán en la ficción incide en la vista que recibe de Los Protectores, al tener un vínculo con un el “Conde” (Gustavo Bermúdez). En medio de la gran felicidad por parte del trío por el encuentro ante la importante figura mundial, se desatan diversas situaciones que el jugador vive diariamente, como el pedido de selfies y saludos, a los que él se muestra receptivo. Sin embargo, su humor cambia por completo cuando Renzo (Adrián Suar) le propone trabajar en la Argentina jugando en clubes del ascenso.

Lionel Messi debutó como actuar en Los Protectores

“Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá. Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos... lo que yo hago, no lo hago por negocios”, lanzá Messi actuando realmente enojado. La actitud incomodó a Los Protectores, quienes intentaron calmarlo y lo lograron. La secuencia termina con un pedido de disculpas muy sentido y un brindis es la firma de la paz entre los involucrados.

Lionel Messi aceptó actuar en la serie que protagoniza Adrián Suar (Captura video)

Por supuesto que la escena tuvo gran repercusión en redes sociales. Puntualmente, en Twitter el jugador tuvo una ovación: “El mejor del mundo hasta actuando”; “Lo amamos, haga lo que haga”; “Todo hace bien”; “No me sorprende que Messi sea bueno actuando, es el mejor del mundo en todo”; “Ya queremos la carrera actoral de Leo”; “Lo amo en todo lo que hace” y “Quiero más de Messi actor”.

LA NACION