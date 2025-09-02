Cómo se conocieron Roberto Pettinato y su nueva novia

El conductor Roberto Pettinato confirmó al inicio de esta semana su noviazgo con la exmodelo Jimena Heredia. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, generó revuelo y despertó el interés del público. La noticia fue ampliada en el programa LAM, donde se revelaron detalles sobre la identidad de Heredia y el origen de la relación.

¿Cómo se conocieron Roberto Pettinato y Jimena Heredia?

Según información revelada en el programa LAM (América TV), la pareja se encontró por primera vez durante un evento. La iniciativa la tomó Heredia. “Ella se lo encaró. Él aceptó ir a tomar algo y desde ese día no se separaron nunca”, explicaron en el ciclo televisivo. El propio Pettinato confirmó que se encuentra “feliz” y “muy contento” con su nueva pareja, con quien mantiene un vínculo desde hace algunas semanas.

Jimena Heredia tomó la iniciativa en el primer encuentro con el conductor (Fuente: Instagram/@jime.here)

Quién es Jimena Heredia, la nueva pareja del conductor

Jimena Heredia es una exmodelo que desarrolló su carrera principalmente en la década de los 90 y los tempranos 2000. La panelista Matilda Blanco, durante la emisión de LAM, aportó datos sobre su trayectoria profesional.

“Ella fue modelo en los 90 y en la primera parte de los años 2000. Es muy linda. Después se fue a trabajar a México”, mencionó Blanco, quien afirmó conocerla y haber trabajado con ella en diferentes ocasiones. En su cuenta de Instagram, Heredia comparte imágenes de su vida personal y, recientemente, de su romance con el humorista.

"Celebración todos los días. ¿Pensaron que era una frase hecha? No. Es real", expresó Heredia (Instagram @jime.here) (Fuente: Instagram/@jime.here)

La confirmación en redes sociales

La oficialización del romance se produjo a través de las cuentas de Instagram de ambos. Pettinato publicó una fotografía junto a Heredia con una referencia al músico Luis Alberto Spinetta. “Toma el tren hacia el sur y usa la boina roja (ponele). Gracias [Luis Alberto] Spinetta”, escribió el conductor. En la imagen, Heredia luce una boina color beige y anteojos. Detrás de la pareja se observa un cuadro con la imagen de Eva Duarte de Perón.

Heredia también compartió momentos con el conductor. En una publicación, expresó: “Celebración todos los días. ¿Pensaron que era una frase hecha? No. Es real”. La exmodelo además subió una imagen en movimiento de ambos. Las publicaciones recibieron comentarios de apoyo de sus seguidores, con mensajes como “Bellos”, “Los mejor siempre” y “Preciosos”.

"Toma el tren hacia el sur y usa la boina roja (ponele)", escribió el conductor en sus redes (Instagram @rpettinato) (Fuente: Instagram/@rpettinato)

Este nuevo vínculo amoroso de Roberto Pettinato se da años después de su último matrimonio. El conductor estuvo casado con Karina El Azem entre 2007 y 2013. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos menores, Lorenzo y Esmeralda.

El contexto de las acusaciones de 2024

El anuncio del noviazgo también generó polémica debido al historial reciente del conductor. En 2024, Pettinato recibió acusaciones de acoso por parte de varias figuras del espectáculo. Personalidades como Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Josefina Pouso, Lola Becerra, Martina Soto Pose y Mariela Anchipi lo denunciaron públicamente.

En aquel momento, el conductor afirmó que se comunicó con las denunciantes para ofrecer disculpas. “Las que las llamé saben que las llamé y tampoco lo dicen… ¡No pego una, ni llamándote!”, justificó en esa ocasión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.