Roberto Pettinato anunció su noviazgo con una exmodelo
El conductor publicó en sus redes sociales una foto íntima y expuso el tierno momento que vive junto a Jimena Heredia
- 3 minutos de lectura'
Roberto Pettinato anunció al inicio de esta semana su noviazgo con la exmodelo Jimena Heredia. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el conductor posó junto a ella y dejó un mensaje en referencia. Rápidamente, revolucionó el mundo del espectáculo y se volvió tendencia entre sus seguidores.
“Toma el tren hacia el sur y usa la boina roja (ponele). Gracias [Luis Alberto] Spinetta”, escribió Pettinato sobre la imagen en la que aparece junto a Heredia con una mueca llamativa. Además del look de ella, con la boina en tono beige y los anteojos, detrás de ambos se vio un cuadro con la imagen de Eva Duarte de Perón, como un mensaje claro de su posicionamiento.
Más tarde, la noticia fue explayada por el equipo de LAM (América TV), quienes, con la conducción temporal de Pepe Ochoa en reemplazo de Ángel De Brito, informaron sobre la identidad de Heredia y cómo habría nacido la relación con el exsaxofonista de Sumo.
El conductor dijo que Heredia “está feliz y entre los dos muy contentos”. “Ellos se encontraron un día en un evento y ella se lo encaró. Él aceptó ir a tomar algo y desde ese día no se separaron nunca”.
Sobre la identidad de Jimena Heredia, Matilda Blanco recordó que trabajó con ella en diferentes ocasiones y que la conoce de muy cerca. “Ella fue modelo en los 90 y en la primera parte de los años 2000. Es muy linda. Después se fue a trabajar a México”, adelantó.
En su cuenta de Instagram, Heredia compartió otras fotos con Pettinato en circunstancias personales. Según dejó entrever, mantienen un vínculo desde hace unas semanas, pero aparentan estar muy enamorados. “Celebración todos los días. ¿Pensaron que era una frase hecha? No. Es real”, expresó la exmodelo sobre una foto de ella y el conductor radial. A esta muestra de amor, también se posteó un gif en movimiento de ambos muy melosos.
Los seguidores de la exmodelo y del humorista plasmaron en la sección de comentarios opiniones de apoyo y cariño, como: “Bellos”; “Los mejor siempre”; “Me encanta” y “Preciosos”.
Cabe destacar que este romance causó polémica, ya que en 2024 el humorista fue acusado de acoso por diferentes personalidades del mundo del espectáculo, entre ellas Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Josefina Pouso, Lola Becerra, Martina Soto Pose y Mariela Anchipi. En esa ocasión, él dijo que se comunicó con las denunciantes y les pidió disculpas. “Las que las llamé saben que las llamé y tampoco lo dicen… ¡No pego una, ni llamándote!”, justificó.
De esta manera, Roberto Pettinato volvió a creer en el noviazgo, luego de su matrimonio con Karina El Azem, que tuvo lugar entre 2007 y 2013 y que, fruto de esa relación, nacieron Lorenzo y Esmeralda.
Otras noticias de ¡Nuevo romance!
Quién es. Aseguran que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un famoso jugador de Boca Juniors
Caminata cómplice. El video que confirmaría el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal
Ariana Grande. Tras su separación, está en pareja con un actor y “likeó” un preocupante posteo... ¿sobre su ex?
- 1
La Voz Argentina, por primera vez en vivo: a qué hora arranca hoy
- 2
Venecia: de Cate Blanchett y Alicia Vikander a Jude Law y Guillermo del Toro, todas las estrellas que desfilaron por la alfombra roja
- 3
Christian Sancho, tras recibir el alta: “Tuve un cuadro de deshidratación y tuvieron que estabilizarme”
- 4
Gimena Accardi y Andrés Gil celebraron el final de su obra teatral y Nicolás Vázquez reaccionó: “Hermosa y única”