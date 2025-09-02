Roberto Pettinato anunció su noviazgo con una exmodelo

Roberto Pettinato anunció al inicio de esta semana su noviazgo con la exmodelo Jimena Heredia. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el conductor posó junto a ella y dejó un mensaje en referencia. Rápidamente, revolucionó el mundo del espectáculo y se volvió tendencia entre sus seguidores.

“Toma el tren hacia el sur y usa la boina roja (ponele). Gracias [Luis Alberto] Spinetta”, escribió Pettinato sobre la imagen en la que aparece junto a Heredia con una mueca llamativa. Además del look de ella, con la boina en tono beige y los anteojos, detrás de ambos se vio un cuadro con la imagen de Eva Duarte de Perón, como un mensaje claro de su posicionamiento.

La reacción de los usuarios ante la confirmación del noviazgo entre Pettinato y Heredia (Fuente: Instagram/@jime.here)

Más tarde, la noticia fue explayada por el equipo de LAM (América TV), quienes, con la conducción temporal de Pepe Ochoa en reemplazo de Ángel De Brito, informaron sobre la identidad de Heredia y cómo habría nacido la relación con el exsaxofonista de Sumo.

El conductor dijo que Heredia “está feliz y entre los dos muy contentos”. “Ellos se encontraron un día en un evento y ella se lo encaró. Él aceptó ir a tomar algo y desde ese día no se separaron nunca”.

Sobre la identidad de Jimena Heredia, Matilda Blanco recordó que trabajó con ella en diferentes ocasiones y que la conoce de muy cerca. “Ella fue modelo en los 90 y en la primera parte de los años 2000. Es muy linda. Después se fue a trabajar a México”, adelantó.

Roberto Pettinato junto a la exmodelo Jimena Heredia (Fuente: Instagram/@jime.here)

En su cuenta de Instagram, Heredia compartió otras fotos con Pettinato en circunstancias personales. Según dejó entrever, mantienen un vínculo desde hace unas semanas, pero aparentan estar muy enamorados. “Celebración todos los días. ¿Pensaron que era una frase hecha? No. Es real”, expresó la exmodelo sobre una foto de ella y el conductor radial. A esta muestra de amor, también se posteó un gif en movimiento de ambos muy melosos.

El Roberto Pettinato tras confirmarse su romance con Jimena Heredia (Fuente: Instagram/@rpettinato)

Los seguidores de la exmodelo y del humorista plasmaron en la sección de comentarios opiniones de apoyo y cariño, como: “Bellos”; “Los mejor siempre”; “Me encanta” y “Preciosos”.

Cabe destacar que este romance causó polémica, ya que en 2024 el humorista fue acusado de acoso por diferentes personalidades del mundo del espectáculo, entre ellas Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Josefina Pouso, Lola Becerra, Martina Soto Pose y Mariela Anchipi. En esa ocasión, él dijo que se comunicó con las denunciantes y les pidió disculpas. “Las que las llamé saben que las llamé y tampoco lo dicen… ¡No pego una, ni llamándote!”, justificó.

De esta manera, Roberto Pettinato volvió a creer en el noviazgo, luego de su matrimonio con Karina El Azem, que tuvo lugar entre 2007 y 2013 y que, fruto de esa relación, nacieron Lorenzo y Esmeralda.