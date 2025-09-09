Juanita Tinelli está de novia: quién es el joven que la enamoró

La vida amorosa de Juanita Tinelli vuelve a estar en el centro de la escena luego de que, en los últimos días, circularan una serie de videos en TikTok junto a un joven desconocido. Bailes en las redes sociales, risas y miradas cómplices dejaron entrever que la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles estaría nuevamente en pareja.

Juanita Tinelli se mostró acompañada junto a un nuevo joven (Foto: Instagram @juanittinelli1)

Las especulaciones sobre el nuevo vínculo de la modelo de 22 años comenzaron después de que fuera vista muy cercana al muchacho en cuestión durante unas vacaciones en Miami. Según trascendió, el noviazgo habría comenzado hace dos meses, luego de que se conocieran en un boliche de la costera de Buenos Aires, donde coincidieron por amigos en común.

Pero, ¿quién es el misterioso joven que le robó el corazón? Bautista Cuiña tiene un bajo perfil y estudia Administración de Empresas en una universidad privada de Capital Federal. Además, colabora en la empresa familiar que lideran sus padres, una reconocida cadena de electrodomésticos.

Bautista Cuiña con su familia en Estados Unidos (Foto: Captura Instagram/@bautistacuina)

Además de mostrarse junto a Cuiña en la red social china, Juanita publicó este lunes en su perfil de Instagram, cuenta en la que acumula 2.7 millones de seguidores, una storie en la que se la vio posar con un conjunto de top y mini en tono nude, blazer gris y botas negras frente a un espejo en el que también aparece él -el encargado de sacar la fotografía- con un total black.

Juanita Tinelli junto a Bautista Cuiña (Foto: Captura Instagram/@juanitinelli1)

Cabe destacar que la hija del conductor confirmó su separación de Camilo Castagnola a principios de junio y a través de las cajitas de preguntas de Instagram. “¿Seguís de novia?“, le preguntó un usuario, por lo que su respuesta no pasó inadvertida: ”No, pero toda la gente que pasa por tu vida te deja un aprendizaje". En la misma línea sostuvo: “Agradezco mucho eso y sin rencores”.

La relación de Tinelli y Castagnola se había hecho pública en enero, cuando la modelo compartió una foto en la que se mostró en un boliche dándole un beso en la mejilla al polista. Lo que llamó aún más la atención fue que ella lucía una campera oversize de La Natividad, el equipo de polo al que pertenece el deportista.

La relación entre el polista y la modelo se terminó en junio

Tras cuatro meses de romance, la relación se terminó y por una presunta infidelidad de parte del deportista. “Él va y viene. Él estaba más en Cañuelas y ella en Buenos Aires. Entre viajes, idas y venidas, Juanita descubre que él estaba en una relación paralela con una chica de nombre Catalina”, indicó el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV). “Juanita se entera porque alguien del entorno de ‘Jeta’, que no la soportaba, le contó directamente la situación”, añadió.

En medio del duelo por su separación, decidió compartir el tatuaje que se realizó a la altura de la cadera y en letra cursiva: “Stronger Than Me”; traducido al español significa “Más fuerte que yo”.

Juana Tinelli se tatuó la frase "Stronger Than Me" (Foto: Instagram @juanitinelli1)

Cuando lo subió a sus redes, musicalizó la imagen con la canción de Amy Winehouse que lleva el mismo nombre y posiblemente la inspiró a realizarse el diseño, que, según dio a entender, reflejó el momento personal por el que atravesaba.