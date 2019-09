Cómo vivió Thelma Fardin el respaldo a la denuncia de Anahí de la Fuente

La actriz, que en diciembre denunció a Juan Darthés, se refirió al caso de Anahí de la Fuente y el accionar del colectivo Actrices Argentinas Crédito: Instargram

El comunicado leído por Actrices Argentinas con la adhesión de más de 60 organizaciones feministas, culturales, educativas y de derechos humanos en apoyo a la denuncia de acoso realizada por Anahí de la Fuente contra el exdirector del Centro Cultural San Martín sonó en las voces de Cecilia Roth, Julieta Díaz, Jazmín Stuart, Laura Azcurra y de otras intérpretes este jueves en el Hotel Bauen.

Thelma Fardin fue la última en dar lectura al escrito, pronunciando un apartado final que exige la reincorporación tanto de De la Fuente como de otra trabajadora denunciante, ambas despedidas tras presentar sus respectivas denuncias a través de una carta firmada por el propio denunciado, superior del que dependían sus puestos de trabajo.

Tras hacer mención a cuestiones como "la eliminación del nepotismo como forma de designación de cargos", Fardin dirigió la mirada a la sala y pronunció serena: "Estamos juntes. No nos callamos más".

Anahí de la Fuente junto al colectivo de Actrices Argentinas Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Nueve meses transcurrieron desde que, arropada por la colectiva de actrices y temblorosa ante decenas de medios de comunicación, la exintegrante de Patito Feo denunciara el pasado 11 de diciembre a Juan Darthés por presunto abuso sexual. En diálogo con LA NACION, Fardin contó cómo vivió la jornada de hoy.

-¿Qué significó para Thelma Fardin acompañar hoy a otra mujer denunciante?

-Me parece natural como parte del proceso mismo. Como en la vida, uno va cambiando de roles. En su momento tocó que esa red me contuviera a mí y hoy me toca a mí ser un eslabón más dentro de la misma. Me llena de orgullo, me conmueve y me da mucho placer el encontrarnos de vuelta unidas.

-Desde tu denuncia, ¿creés que ha cambiado algo en cuanto a la indefensión de las víctimas?

-Es difícil, pero evidentemente tenemos que hablar de que hay una evolución, ni siquiera con respecto a hace diez años ni cinco, sino con respecto al año pasado. Hay que poner todo en contexto: el movimiento #Niunamenos, la lucha por el aborto legal, mi denuncia, esta acción y el trabajo constante que está haciendo el feminismo. Creo que hay un avance y que, como sociedad, estamos con el tema instalado, planteándolo. Hablamos de eso y muchas mujeres se animaron a denunciar. Después de la conferencia de prensa de diciembre, aumentaron un 1.200 por ciento las denuncias. Cuando uno va a los números concretos, sí ha habido un cambio, aunque falta profundizar en cómo el sistema se hace cargo de ese cambio que la sociedad está pidiendo imperiosamente. El sistema sigue siendo profundamente revictimizante, sigue siendo muy complejo presentar una denuncia y los estándares probatorios siguen siendo los mismos en una situación de abuso o de acoso, cuando por lo general son delitos que ocurren en la oscuridad y donde entra la palabra de uno contra la del otro. Cuando sos la persona que denuncia haber sufrido una situación de violencia, sos la primera en ser peritada. Si denunciás que te robaron una cartera, no, no piensan primero: a ver, hagámosle una pericia a ver si está mintiendo, van y se fijan en una cámara de seguridad, pero en este tipo de delitos, esto sigue siendo así. Todavía queda muchísimo por hacer.

-¿Qué sentimientos te provoca el hecho de que una compañera, Anahí, recibiera una carta de despido firmada por el propio involucrado al que acusa de ser su agresor?

-Es una injusticia enorme y, frente a esa injusticia, la manera es estar acá, juntas, organizadas y seguir dándole batalla. Pasa en Anahí y pasa en muchísimos casos. Y eso es lo que hoy vinimos a visibilizar, que es sistemático y que la mayoría de las personas sigue teniendo miedo de denunciar. Yo no tengo un trabajo constante en un mismo espacio, entonces en mi caso es un poco más difícil mostrar la dificultad que hay para reinsertarse en el mercado laboral viviendo este tipo de situaciones, pero acá está muy claro: se animó a denunciar y le llegó una carta de despido, mientras esta persona, que la semana pasada renunció, estuvo todo este tiempo ejerciendo su cargo y con licencia de goce de sueldo. Entonces ahí hay una disparidad enorme, que es lo que venimos a visibilizar.

-¿En qué estado se encuentra la tramitación de tu denuncia contra Juan Darthés?

-No hubo ningún avance. Es probable que en breve la Fiscalía acuse o no. Si no acusa, la verdad es que sería un escándalo por la cantidad de pruebas que presentamos. La cantidad de pericias a las que fui sometida avalan y muestran claramente los hechos denunciados, pero la realidad es que cuando una va de vuelta a las cifras, de mil abusos, solo se denuncian cien, y de esos cien, solamente uno llega a condena. Frente a ese panorama y sin ser pesimista, creo que es muy difícil llegar a una instancia como la que una espera. De todas maneras, la sanación ya tuvo que ver con instalar esto en la sociedad y no tanto a lo mejor con lo que suceda a nivel punitivista.

-En este tiempo, ¿hubo alguna otra mujer que contactara con vos y que te comentara haber sufrido algún tipo de situación similar con la misma persona a la que denunciaste?

-Sí, pero de ninguna manera vamos a exponer a nadie que no tome la decisión de hacerlo por su cuenta. Además fue tan grande la embestida contra mí, tan potente, que, de alguna manera, en este caso sí funcionó para silenciar algunas voces, pero creo que, como contrarrespuesta, la sociedad se animó a hablar y no de este caso pero sí de muchísimos otros. Entonces creo que, en ese sentido, fue una batalla ganada. Ahora hay que lograr cambiar el sistema, porque que el sistema no está capacitado para responder a la olla que se destapó es un problema.

Las voces de otras actrices

Junto a Thelma Fardin, otras actrices compartieron con LA NACION sus opiniones respecto a los despidos de Anahí de la Fuente y de la segunda trabajadora despedida. Alejandra Flechner considera que este proceder "muestra el nivel total de perversión del sistema, que no solo te desprotege sino que te revictimiza y te vuelve a patear en las rodillas después de haberte pateado en los hombros". La actriz añade: "Sabemos que las instituciones van por detrás de la práctica, pero pedimos que reaccionen, porque ahora somos un montón las que estamos unidas, a pesar de que la inercia de las cosas tienda a que se queden como están. Cuesta ganar derechos pero no hay que dejar de luchar", opina.

Malena Sánchez califica de "aberrante" lo ocurrido con los despidos de ambas trabajadoras. Al respecto, señala: "Pero no me extraña, ya que no es un caso particular. Hay muchos casos iguales en los que muchas veces las mujeres son despedidas o tienen que irse por no aguantar más el hostigamiento. Hay que tener mucho coraje para hablar. Solas no pueden y por eso como colectiva quisimos acompañarlas. Hay muchas 'Anahís' y por eso debemos acompañarnos mientras la Justicia no atienda a los derechos de la mujer".