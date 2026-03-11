Una mujer de 43 años denunció este martes al cantante de cumbia del Grupo Green, Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, por haber abusado sexualmente de ella en un vehículo detenido en una calle de la localidad de La Tablada, La Matanza. En 2009, el artista fue condenado a poco menos de cuatro años de prisión tras ser imputado por la violación de una niña.

En su exposición ante sede policial, la víctima, que dijo que su trabajo es realizar streamings musicales en vivo, relató que este lunes coordinó un encuentro con el artista de 53 años. La mujer añadió que luego de conversar con él, Torres la invitó a hablar en su camioneta que estaba detenida en la calle Cuzco 1375. “Una vez en la parte trasera, el cantante se bajó los pantalones”, sumó el parte policial al que accedió LA NACION y, según la denunciante, fue allí que sufrió abuso sexual con acceso carnal.

Abuso sexual: una mujer denunció al cantante de cumbia “Chelo” del Grupo Green. Facebook: Grupo Green

La causa quedó a cargo de la UFI N°21 del Departamento Judicial de La Matanza. La fiscalía dispuso, como primera medida, que la mujer sea examinada por el cuerpo médico y que se le realice el kit de emergencia correspondiente.

No es la primera vez que el cantante del Grupo Green queda involucrado en una denuncia de ese tipo. En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón lo condenó a tres años y ocho meses de prisión por el abuso sexual a una niña de 6 años, hija de un matrimonio que le dio asilo durante un tiempo. En la causa no se tuvo en cuenta que la madre de la víctima denunció también que el imputado había tenido relaciones con sus dos otras hijas menores de edad y que con una de ellas incluso había tenido un hijo.

Tras cumplir su condena en la Unidad Penal N°25 de Lisandro Olmos, Torres desmintió las acusaciones durante una presentación en Pinar de Rocha. “Me tiene sin cuidado, todo el mundo habla por hablar. Si eso hubiera sido cierto, no estaría afuera; mínimo son nueve años. Todo se inventó, fue prensa”, declaró en ese momento y dijo que lo habían detenido por una causa previa.