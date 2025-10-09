Quedó eliminado de La Voz Argentina antes de la final, pero vivió en el escenario un momento único que hizo llorar a todos

Jaime Muñoz quedó eliminado de La Voz Argentina (Telefe). El participante, coacheado por Lali Espósito, sorprendió a los presentes con la interpretación del tema “Naranjo en Flor” de Homero y Virgilio Expósito, junto a su padre Esteban Muñoz, quien lo acompañó en los acordes con la guitarra.

Al terminar el tema, los jurados se llevaron una sorpresa por parte de Nicolás Occhiato: no sabían que el partener de Jaime era su papá, por lo que quedaron gratamente impactados.

Jaime Muñoz interpretó junto a su padre, Esteban, la canción "Naranjo en Flor"

Visiblemente conmovidos por la exposición musical, Lali tomó la palabra y se deshizo en elogios hacia el joven de 18 años que realizó un gran recorrido por el certamen y quedó en la puerta de la gran final.

“Qué orgullo este niño, aprovecho que te tenemos acá -dirigiéndose al padre- para agradecerte. Los padres dicen que los hijos son lo mejor que han hecho”, comenzó Lali.

Lali Espósito elogió la performance de Jaime Muñoz

En esa misma línea, siguió: “Debe ser una locura ya de por sí amar de esa manera, pero ver como un hijo cumple un sueño, como le brota talento, debe ser muy zarpado eso como papá. Y hoy pudiste compartir el nervio y la maravilla de este escenario con él. Me emociona porque es algo muy especial, un padre acompañando en una semifinal a un artista, que es una bestia, como lo sos Jaime. El orgullo que a mí me da poder verte de cerca y que seas parte de este equipo".

Acto seguido, Occhiato le consultó al participante qué se siente cantar con su padre en un programa de mucha repercusión en el país. Sin embargo, el joven le quitó importancia a ese asunto y aseguró que es algo habitual para ellos: “La verdad que es muy lindo porque esto lo hacemos todos los días en casa, esto es normal para nosotros. Mi primer escenario fue por él. Yo soy todo lo que soy gracias a él".

Soledad Pastorutti se emocionó tras los elogios de Jaime Muñoz a su padre

Esta declaración llevó a que padre e hijo se den un abrazo emotivo en el escenario y emocione a varios miembros del jurado, entre ellos, Lali y Soledad Pastorutti.

Para cerrar el momento emotivo, Luck Ra tomó la posta y se deshizo en elogios hacia padre e hijo. “Es un momento televisivo hermoso. Esteban, vos ya ganaste con el pedazo de hijo que tenés, tan pequeño y bueno para absolutamente todo lo que se proponga”, deslizó.

La emoción de Lali Espósito y la palabra de Luck Ra tras la exposición de Jaime Muñoz

Luego, se dirigió personalmente al participante que abandonó el certamen: “Banco personalmente todo lo que haces. Ya tenés un camino trazado, ya sabes para dónde ir... es por ahí, no te rindas, tenés todo para ser una estrella de Argentina”.

“Muchas gracias a todos, a la producción, a mi familia y a los amigos que están presentes. En esto hay un antes y un después. Se vienen cosas muy buenas, no solo para mí, sino para todos”, se despidió Jaime, antes de que Occhiato continúe presentado a quienes serán los cuatro finalistas: Milagros Amud (Soledad Pastorutti); Eugenia Rodríguez (Miranda!); Nicolás Behringer (Luck Ra) y Alan Lez (Lali Espósito).