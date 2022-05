Con Dalma y Gianina, se presentó el avión Tango D10S en homenaje a Diego Maradona

El avión homenaje a Diego Maradona , el Tango D10S, se presentó en la noche del 25 de Mayo, en el Aeropuerto de Morón, tal como había anticipado LA NACION.

El mismo fue conducido por el exjugador de la Selección Argentina Juan Pablo Sorin y la periodista Agustina Casanova y asistieron diversas personalidades del mundo deportivo, empresario y artístico, como así también decenas de periodistas nacionales e internacionales.

Evento de presentacion del avión Tango Dios, en el aeropuerto de Morón. Juanse con Dalma y Gianinna DIEGO SPIVACOW / AFV

El TANGO D10S fue intervenido por el artista plástico Maximiliano Bagnasco quien declaró: “nunca me imaginé pintar un avión con retratos realistas y que sean de Diego, es un orgullo muy grande ser elegido para este proyecto”.

Evento de presentacion del avión Tango Dios, en el aeropuerto de Morón DIEGO SPIVACOW / AFV

Fueron varios los momentos emotivos que se vivieron, la presencia en el escenario de Ricardo Bochini (ídolo de la infancia del 10) junto a Ariel Ortega (reemplazante de Diego al quedar afuera del Mundial 94), las actuaciones de Juanse quien cantó la canción que le dedicó “Para siempre Diego” desde las escaleras del avión, y de Las Pastilla del Abuelo con su tema “¿Qué es Dios?”, desde el escenario principal, videos de Maradona y el momento más importante cuando cayó el telón para que todos pudieran ver el TANGO D10S con Dalma y Gianinna Maradona presentes, donde se las vio emocionadas.

Evento de presentacion del avión Tango Dios, en el aeropuerto de Morón. Juampi Sorin y Agustina Casanova con Ortega y Bochini DIEGO SPIVACOW / AFV

También dijeron presentes Sergio Checho Batista, el productor Marcelo Bala Valencia – quien fue el encargado de todo lo audiovisual -, junto a su hermano Pablo, la actriz Luly Drozdek junto a la International PR Jade Cristina Ma, el ex Piloto de automovilismo Osvaldo Cocho López, el conductor David Kablin, la modelo Soledad Solaro, el instagramer Gero Freixas, Diego Korol, Fernando Cavenaghi , Leandro Pipi Romagnoli.

Evento de presentacion del avión Tango Dios. DIEGO SPIVACOW / AFV

Sorin estuvo acompañado por su mujer Sol Alac, y la hija de ambos Elisabetta.

Los presentes pudieron tener una experiencia única y sorprendente donde mediante tecnología de inteligencia artificial dentro del avión pudieron hablar con Diego y hasta hacerle preguntas teniendo la sensación que están hablando con él, además pudieron dejarle un mensaje grabado para llevarle al cielo en una cabina especialmente diseñada.

Evento de presentacion del avión Tango Dios, en el aeropuerto de Morón. GIaninna y Dalma Maradona DIEGO SPIVACOW / AFV

Sobre el final y antes de que se descubra el avión, hubo videos de figuras del deportes contando anécdotas con Maradona, entre ellos Juan Martin del Potro, Luciana Aymar, Fabricio Oberto, Javier Mascherano, Agustín Pichot, y Javier Saviola.

Evento de presentacion del avión Tango Dios, en el aeropuerto de Morón. Piti Fernandez DIEGO SPIVACOW / AFV

La idea es que el Tango D10S viaje por la Argentina para después volar a distintos destinos en el mundo, entre ellos Roma (por el partido homenaje a Maradona organizado por el papa Francisco), Nápoles y distintos lugares del mundo a confirmar además de Qatar.

Evento de presentacion del avión Tango Dios, en el aeropuerto de Morón. Sorin y su familia DIEGO SPIVACOW / AFV

En Qatar los pasajeros que tengan la suerte de viajar lo podrán hacer acompañados de algún integrante de la Selección Argentina campeona del Mundial 86.

Evento de presentacion del avión Tango Dios, en el aeropuerto de Morón Cavenaghi, Fernandez, Sorin y Pereyra DIEGO SPIVACOW / AFV

La iniciativa está a cargo del grupo empresario Give and Get liderado por su CEO Gastón Kolker quién comentó: “Esto es un sueño hecho realidad después de trabajar dos años en el proyecto, la experiencia del avión quiero que la viva la mayor cantidad de personas posibles y se puede realizar de dos maneras, tanto cuando el avión esté en tierra en los lugares que visite, así como también sumando millas a través de cuentas abiertas en Give and Get”.