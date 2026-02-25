Con Dillom y Catupecu Machu: llega al sur de Buenos Aires el festival ideal para hacer una escapada y despedir el verano

El festival Nueva Sur (NVSR) tiene su segunda edición en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Se presenta como una oportunidad ideal para hacer una escapada y despedir el verano al aire libre y con música de artistas nacionales de primera, como es el caso de Dillom, Catupecu Machu y Marilina Bertoldi.

Después de un exitoso debut en 2024, vuelve a apostar con una propuesta mejorada para el sábado 28 de febrero en el predio al aire libre de FISA. Además del line up de primer nivel nacional, ofrece una experiencia que combina gastronomía, arte gráfico, un sector kids para los niños y múltiples activaciones para disfrutar durante toda la jornada.

Grilla completa y horarios de Nueva Sur

Este año se presentan a NVSR Dillom, Catupecu Machu, Marilina Bertoldi, Silvestre y la Naranja, Mujer Cebra, Daniela Milagros, Las Tusi y Soldadores Sin Careta. A continuación, estos son los horarios:

Horario Artista / Actividad 15.00 Apertura de la puerta 15.30 Soldadores Sin Careta 16.15 Las Tussi 17.00 Daniela Milagros 17.45 Mujer Cebra 18.40 Silvestre y la Naranja 20.00 Marilina Bertoldi 21.15 Catupecu Machu 22.45 Dillom

¿Cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas?

Festival Nueva Sur 2026

Aun siguen a la venta las entradas de Nueva Sur, que se pueden conseguir de forma presencial en los puntos de venta habilitados en Bahía Blanca. También está disponible la compra online a través de AllAccess. Estos son los precios disponibles:

VIP General : $100.000 + $15.000

: $100.000 + $15.000 Campo: $70.000 + $10.500

En tanto, hay una promoción PACK AMIGO, por la cual se consiguen cuatro entradas al precio de tres. Este cuesta $52.500 cada uno, más un sobrecargo de $7875. Los menores de 8 años pueden ingresar de forma gratuita.

Cabe recordar que el recargo que se le hace al valor de las entradas es por el servicio de la ticketera. Si se compra de forma presencial, no se cobra esta suma extra.

Los puntos de venta de las entradas del festival Nueva Sur en Bahía Blanca Instagram

A continuación, el paso a paso para comprar las entradas de NVSR por internet:

1 Ingresar a All Access

Se recomienda iniciar sesión con usuario y contraseña antes del inicio para agilizar el proceso, puesto que es un paso obligatorio para adquirir las entradas. Si no se cuenta con una cuenta, es necesario registrarse a la página web.

2 Elegir el evento

Buscar en el sitio el evento “Festival Nueva Sur”.

3 Definir cantidad y ubicación

Seleccionar el tipo de entrada y la cantidad que se desean, que tiene un tope de hasta cuatro tickets por usuario.

4 Elegir el método de pago

Están habilitadas tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Cabal, de crédito o débito, emitidas en el país o en el exterior.

5 Confirmación y verificación

Tras completar la compra, llega un correo de confirmación de pago.

Vale recordar que quienes adquieran sus entradas, luego deberán hacer una verificación de compra. Este procedimiento consiste en comprobar la identidad del titular de la tarjeta para confirmar los tickets.

Se trata de una validación por código que funciona desde la salida a la venta hasta cinco días antes del evento. Habrá un plazo de 10 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que se podrá ver en el consumo de la tarjeta con que se hizo la compra. El mismo puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Completado este trámite, se podrá avanzar con el canje de la compra. De no ser verificada, la compra será dada de baja.