Con quién se casa Taylor Swift

La superestrella del pop Taylor Swift y Travis Kelce, el aclamado jugador de los Kansas City Chiefs, se comprometieron. La noticia se conoció este martes 26 de agosto a través de sus redes sociales, a través de un posteo en redes sociales que incluyó fotos de la romántica propuesta y un mensaje que conmovió a sus millones de seguidores. La publicación, musicalizada con “So High School”, una canción que la cantante le dedicó al deportista, rápidamente superó los dos millones de “Me Gusta” en Instagram.

¿Quién es el futuro esposo de Taylor Swift?

Taylor Swift se casa con Travis Kelce, el ala cerrada estrella de los Kansas City Chiefs de la NFL. Kelce, de 34 años, es una figura destacada en el mundo del fútbol americano, ya que ganó el Super Bowl en 2020 y nuevamente en 2024. Además, su carisma y talento lo convirtieron en uno de los jugadores más populares y más aclamados de la liga.

Con un romántico posteo, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento (Foto: Instagram @taylorswift)

La propuesta de matrimonio

Las imágenes compartidas en redes sociales revelan una propuesta romántica y cuidada. Kelce se arrodilló en un jardín adornado con flores blancas y rosas para entregarle un anillo dorado con un imponente diamante en el centro, que lució en su mano izquierda

EL anillo de compromiso de Taylor Swift (Foto: Instagram @taylorswift)

El carrusel de fotos incluyó un íntimo mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, expresaron en el posteo musicalizado por “So High School”. Esta canción, incluida en el álbum The Tortured Poets Department, es una declaración de amor de la cantante hacia el jugador. La letra describe la sensación de enamoramiento juvenil y la conexión especial que siente. “Me siento como un estudiante de secundaria cada vez que te miro / Quiero encontrarte entre la multitud solo para esconderme de ti”, canta Swift en los primeros versos.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar” (Foto: Instagram @taylorswift)

La noticia del compromiso generó una ola de reacciones positivas en las redes sociales. Los fanáticos expresaron su felicidad y apoyo a la pareja, celebrando el “final feliz” de la cantante. “Es una historia de amor, Taylor acaba de decir ‘¡sí!’. ¡Felicitaciones a Taylor Swift y Travis Kelce por su compromiso!”, comentaron algunos usuarios en X.

La reacción de los fanáticos de Taylor Swift, tras anunciar su casamiento (Foto: X)

La relación de Taylor Swift y Travis Kelce

El romance entre ambos comenzó en julio de 2023, cuando el jugador asistió al show The Eras Tour en el Estadio Arrowhead, hogar de los Kansas City Chiefs. Kelce reveló en su pódcast, New Heights, que intentó darle una friendship bracelet a la intérprete de “You Belong With Me”, pero no tuvo éxito. Sin embargo, este gesto llamó la atención de la cantante estadounidense, quien se puso en contacto con él.

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su relación en el año 2023

Tras varios encuentros discretos, Swift hizo su primera aparición pública en un partido del deportista en agosto, lo que desató la locura entre los fanáticos y los medios. “Pasamos bastante tiempo sin que nadie se enterara, lo cual agradezco, porque pudimos conocernos. Para cuando fui a ese primer partido, éramos pareja”, declaró la artista a la revista Time en 2023. “Cuando dices que una relación es pública, significa que lo veré hacer lo que le gusta, que nos apoyamos mutuamente, que hay otras personas ahí y que no nos importa”, expresó.

En noviembre de 2023, el jugador de fútbol americano viajó a Buenos Aires para acompañar a Swift durante sus presentaciones en el estadio de River Plate. Durante uno de los shows, la cantante sorprendió al cambiar la letra de “Karma” y cantar: “Karma es el chico de los Chiefs viniendo directo a casa conmigo”.

El romántico beso entre Taylor Swift y Travis Kelce

Otro momento memorable fue la victoria de los Chiefs en el Super Bowl LVIII en febrero de 2024, donde la pareja compartió un romántico beso frente a las cámaras. A partir de entonces, se mostraron juntos en eventos públicos, cenas románticas y vacaciones en destinos paradisíacos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Irina Repetto.