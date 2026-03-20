El osado look total black de Emilia Mernes que habría enfurecido a las mujeres de la selección argentina

Todo parecería indicar que a la disputa entre las popstars argentinas aún le faltan muchos capítulos. Emilia Mernes quedó en el ojo de la tormenta luego de que saliera a la luz su pelea con Martina “Tini” Stoessel y María Becerra. Pero lo que nadie esperaba era que la mismísima Antonela Roccuzzo, que bajo ningún punto de vista se mete en escándalos, tuviera una participación secundaria que no tardó en volverse protagónica. Además, aparentemente las novias y esposas de los jugadores de la selección argentina tendrían a la intérprete de “Jagger.mp3″ en su lista negra. ¿El motivo? Su inapropiada actitud y su atuendo durante la fiesta familiar de los campeones del mundo.

De acuerdo a la información que dio Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), “las botineras detestan a Emilia Mernes”. Aparentemente, esto habría surgido por lo sucedido en la fiesta de los campeones del mundo —en la que Tini dijo presente— que tuvo lugar en Buenos Aires en marzo de 2023 tras el triunfo ante Panamá en el Monumental. Fue un evento privado en el que La Scaloneta celebró junto a su familia el triunfo en Qatar. El ambiente fue familiar y extremadamente íntimo.

El enojo de las mujeres de la selección argentina con Emilia Mernes

Entre el selecto grupo de invitados estuvieron Emilia Mernes y su novio, Duki. “Las malas lenguas dicen que a las mujeres no les gustó ni la actitud ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y que no tenía una actitud familiar”, señaló Latorre. Asimismo, mencionó que la vestimenta de la cantante no les habría simpatizado a las mujeres de la selección.

El look de Emilia Mernes para asistir a la fiesta de la selección argentina en marzo de 2023 (Foto: Instagram)

Pero, ¿qué se puso? En las imágenes que se viralizaron, se la vio con un look total black de corset de escote redondo atado con cordones en la parte delantera, que dejaba un poco de piel al descubierto, y un pantalón tipo palazzo de tiro alto con zapatos de plataforma. También llevó un collar, un intenso maquillaje con sombras oscuras y el cabello suelto y lacio.

Las mujeres de la selección argentina durante el festejo de los campeones del mundo en marzo de 2023 Instagram @ mjuliasilva93

Justamente, Antonela Roccuzzo dijo presente en aquel evento y recientemente alertó a todos al dejar de seguir a Mernes en Instagram. Según información a la que accedió Latorre, la rosarina la habría dejado de seguir hace más de diez días. “Antonela habría hecho una limpieza en su Instagram a partir de lo que pasó con la foto de Messi con Trump y, en el medio, vio a esta que no tenía onda y no le gustaba, y la dejó de seguir”, remarcó, aunque destacó que la acción también habría sido un acto de solidaridad con Tini Stoessel.