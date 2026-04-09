Antonela Roccuzzo renovó su look y mostró el resultado en sus redes

Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas en redes sociales tras compartir el resultado de una exclusiva experiencia de belleza en Miami. La rosarina fue invitada por el reconocido centro TO Beauty, liderado por la especialista Thay Oliveira, donde se realizó un cambio de look que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“Un día dedicado a ella. @antonelaroccuzzo”, escribieron desde el salón al compartir las imágenes del paso de la esposa de Lionel Messi por el espacio, donde se la vio relajada y sonriente mientras mostraba el resultado final.

En la imagen, Antonela luce un cabello largo, con un corte prolijo y capas suaves que aportan movimiento y volumen. El color elegido mantiene su clásica base castaña, pero con un trabajo de iluminación sutil.

Antonela Roccuzzo se animó a realizarse un cambio de look en uno de los centros más exclusivos de Miami (Foto: Instagram @hairbythay)

El peinado con ondas ligeras acompaña su estilo característico: simple, elegante y moderno. Además, el look se completa con un outfit negro minimalista que resalta aún más el protagonismo del cabello, junto a un maquillaje en tonos neutros que potencia sus facciones. Como único accesorio eligió un reloj blanco.

¿Cómo es el salón de lujo en Miami donde se atendió Antonela Roccuzzo?

El cambio se realizó en TO Beauty, el exclusivo salón que funciona en Deerfield Beach desde 2017. El espacio se especializa en coloración, balayage, cortes de precisión, peinados y tratamientos de queratina, además de ofrecer servicios de maquillaje, manicura, diseño de cejas y extensiones de pestañas. Los precios varían según el tratamiento y pueden ir desde los 70 hasta los 600 dólares, lo que lo posiciona dentro del segmento premium del mercado.

Desde su llegada a los Estados Unidos, Antonela decidió arreglar su cabello en el mismo salón de belleza (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La primera vez que Antonela se convirtió en la cara visible de esta peluquería fue a principios del 2024, cuando fue invitada por su dueña a disfrutar de todos sus servicios de belleza. “¡Hoy fue el día de cuidar a mi anto! Ocho meses cuidando este cabello, y estoy más que feliz con cada resultado. ¡Gracias por confiar en mi trabajo y por tener un corazón tan hermoso!”, escribieron desde la página del lugar, ganándose la confianza de la rosarina, quien tiene este salón como su lugar predilecto para tratar su pelo, cejas y pestañas.