Con un video familiar, Zaira Nara puso fin a los rumores de crisis con Jakob Von Plessen

Uno de los tantos coletazos que tuvo el Wandagate fue la supuesta crisis de pareja entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen. Según trascendió, su marido fue el “cómplice” de Mauro Icardi y lo ayudó a encontrarse con Eugenia ‘la China’ Suárez en París, cuando Wanda y su hermana estaban en Milán, Italia. Sin embargo, para disipar los rumores de ruptura que circularon durante la semana, la modelo se dejó ver con su pareja, disfrutando de un momento familiar con sus hijos al aire libre.

Primero, Zaira se mostró muy canchera en su “bici nueva” paseando sola por el barrio privado. Horas después compartió las imágenes donde se la ve a ella, su hija Malaika y a Jakob en una bici junto al pequeño Viggo recorriendo la zona residencial. “Chau”, se lo escucha decir al pequeño, que saluda amablemente a la persona que hizo las imágenes.

El video llega luego de los rumores de reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La pareja se encuentra de vacaciones en Dubái desde hace unos días, sitio al que viajaron sin sus hijos. Tras el escándalo que tuvo a la China Suárez como la tercera en discordia en el matrimonio, Ángel de Brito contó en Los ángeles de la mañana (eltrece) que entre Zaira y el polista “estaba todo mal” desde que ella se enteró que él asistió a Icardi en su encuentro extramatrimonial con la actriz en un hotel parisino.

La modelo se dejó ver con Jakob paseando en bici por la zona residencial donde viven Instagram Zaira Nara

En estos días, Zaira dejó ver en Instagram con un mate en mano y sin el anillo de casada, que estaba usando últimamente. Esto, sumado a las versiones que trascendieron en los medios, hacía pensar de que existía una supuesta crisis en la pareja.

Además, Andrea Taboada explicó que tenía información de que la modelo no estaba compartiendo la misma casa con Jakob. “A mí lo que me dicen es que en estos momentos no están viviendo juntos, que él estaría en la casa de campo que tienen pero no estarían compartiendo el hogar”, expresó.

Tras los rumores de ruptura, Zaira Nara se dejó ver con Jakob Von Plessen

Por otra parte, la menor de las hermanas Nara publicó en sus redes un enigmático mensaje en inglés que pudo haber estado dirigido al padre de sus hijos: “Sometimes people are beautiful. Not it looks. Not in what they say. Just in what they are” (A veces las personas son hermosas. No se ve. No en lo que dicen. Solo en lo que son”). Más allá de lo que esconden estas palabras y de las dudas que generaron acerca de su destinatario, la frase subida por la modelo fue sorpresiva por el contexto que vivía la familia sumida en el escándalo amoroso.