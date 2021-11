El enigmático posteo de Zaira Nara en medio de los rumores de crisis con su pareja, Jakob Von Plessen

Zaira Nara estaría atravesando una crisis con su marido, Jakob Von Plessen. El origen del conflicto fue que ella se enteró de que él habría sido cómplice del encuentro que mantuvieron en París Mauro Icardi, esposo de su hermana Wanda, y Eugenia “La China” Suárez. En las últimas horas la modelo compartió un posteo que no hizo más que alimentar los rumores.

La menor de las hermanas Nara publicó en sus redes un críptico mensaje en inglés que podría estar dirigido al padre de sus hijos: “Sometimes people are beautiful. Not it looks. Not in what they say. Just in what they are” (A veces las personas son hermosas. No se ve. No en lo que dicen. Solo en lo que son”).

La frase que subió Zaira Nara a sus historias de Instagram INstagram / zaria.

Más allá de lo que esconden estas palabras y de las dudas acerca de su destinatario, la frase subida por la modelo fue sorpresiva, en un contexto en que la prensa del corazón está pendiente de cuál será el destino de la pareja de Nara y Von Plessen, luego de sufrir colateralmente los embates del Wandagate. Y si, efectivamente, la leyenda está dirigida a su esposo, significaría que la pareja todavía tiene esperanza.

El martes, Ángel de Brito contó en Los Ángeles de la mañana que entre Zaira y el polista “está todo mal” desde que ella se enteró que él asistió a Icardi en su encuentro extramatrimonial con la china Suárez en un hotel parisino.

La ausencia del anillo de casada en las fotos posteadas por la propia Zaira Nara, alimenta los rumores de su crisis marital Instagram / zaira.nara

Alimentando los dichos del periodista, en la cuenta de Instagram de la modelo aparecieron varias imágenes de ella con una particularidad que llamó la atención: en la mano izquierda dejó de usar el anillo de casada.

Otros usuarios también notaron que la conductora ya no comparte en las redes imágenes junto a su marido. De hecho, la última fotografía de ambos data del 19 de septiembre de este año, cuando Von Plessen disputó un torneo de Polo en el sur de España.

La crisis entre Zaira Nara y su marido como coletazo del Wandagate

La participación de Jacob Von Plessen en el Wandagate

En LAM, Yanina Latorre dio detalles del encuentro entre la ex Casi Ángeles y el jugador del PSG y allí hizo mención al rol del marido de Zaira: “Cuando el din de semana del 25 y 26 de septiembre Wanda y su herman se fueron a Milán, la China habría llegado al hotel Royal Monceau del PSG. Mi fuente me confirma que la habitación la reservó Mauro, no sé si la pago o no. Esa noche, cuando terminó el partido, se habría apersonado en el hotel acompañado por Jakob. El tema es que la casa de Wanda en París tiene cámaras, entonces si Jakob llegaba solo. Wanda iba a ver que llegaba sin su marido”.

Ante esto, la panelista elaboró su teoría de lo que habría pasado con el marido de Zaira esa noche: “Por lo general, cuando el partido termina los jugadores se van en el micro hasta la concentración. Al parecer, habrían llegado al hotel y Mauro le dijo a Jakob: ‘Me quedo acá’, y él habría dicho: ‘¿Y yo que hago?’... Se asustó y durmió en el auto toda la noche. Estacionó en la puerta del hotel y durmió ahí”.

Wanda Nara y Mauro Icardi están nuevamente en crisis

Lo cierto es que, al enterarse del accionar de su marido, la modelo y conductora se habría enojado al punto tal de estar separados. “A mí lo que me dicen es que en estos momentos no están viviendo juntos, que él estaría en la casa de campo que tienen juntos, pero no estarían compartiendo el hogar”, expresó Andrea Taboada.