Entre fotos con sus fans y un pedido especial, Charly García celebró que recibió la tercera dosis de la vacuna

Charly García protagonizó, una vez más, los titulares de los medios de comunicación luego de recibir la dosis de refuerzo contra el Covid-19 el 28 de enero. El artista de 70 años lo celebró en sus redes sociales y compartió una foto para dar constancia del hecho y, de paso, aprovechó para dejarles un mensaje a sus seguidores. Por su parte, sus fanáticos no tardaron en replicar la feliz noticia en el resto de las plataformas y sumaron sus buenos deseos hacia el creador de “Demoliendo hoteles”.

El cantante se acercó junto a un acompañante a un centro de salud en Pilar, ubicado en el kilómetro 46 del municipio de la zona norte del conurbano bonaerense, para recibir la tercera dosis. Una vez allí, optó por no bajarse del auto y fue atendido directamente en el vehículo. Horas más tarde, circuló una foto del momento exacto en el que le dieron la vacuna.

A pesar de haber permanecido recluido en su auto, una vez vacunado no renegó los pedidos de fotos de sus fans y aceptó posar con algunos de ellos. Algunas de esas imágenes son las que usó para celebrar en su cuenta oficial de Instagram que al fin está completamente inoculado. Asimismo, mostró el carnet en donde consta que recibió la dosis de refuerzo de Pfizer.

Charly García compartió fotos tras recibir la tercera vacuna instagram @charlyga

Sobre la historia, se refirió a quienes lo asistieron y dejó un importante mensaje para sus más de 550 mil seguidores. “Gracias a toda la gente del Vacunatorio Pilar”, expresó y luego agregó: “Vacunate”. Así demostró su postura a favor de la medida dispuesta por el Ministerio de Salud en medio de una creciente oleada de personas que rechazan las vacunas. La foto fue compartida por diversos usuarios en las redes sociales para acompañar a Charly en el festejo.

Charly García recibió la dosis de refuerzo Pilar Diario

Sin embargo, esta ocasión no superó la oleada de tuits que provocó el músico al darse la primera dosis. En mayo del 2021, García recibió la Sputnik V y, a pesar de no haber publicado nada en sus cuentas personales, el suceso no tardó en llegar al oído del público y rápidamente su nombre se volvió tendencia en las redes sociales.

Desde el perfil de Twitter de Sputnik publicaron la noticia de la vacunación del ex Serú Girán con un emocionante escrito. “Charly García, músico compositor y figura popular argentina fue vacunado. Les compartimos su magia”, dijeron y sumaron un link que dirigía a la canción “Hablando a tu corazón”.

La cuenta oficial de Sputnik celebró la primera dosis de Charly García twitter @sputnikvaccine

Ahora, el músico puede volver a su más reciente proyecto: un nuevo álbum cuyo nombre aún no salió a la luz, y que será la obra que le sigue a Random, su disco estrenado en 2017. De acuerdo a lo que dijo en una entrevista con Rolling Stone, hay mucho trabajo detrás de su proyecto.

“El disco que estoy haciendo ahora es completamente diferente al último. Está todo pensado, no hay una coma de más. Random me va más para el corazón. Me parece un disco amoroso, bueno. Era aleatorio, justamente. Éste quiero que sea riguroso”, explicó.