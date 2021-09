Confirman la causa de muerte del actor y modelo Daniel Mickelson

El actor Daniel Mickelson murió el 4 de julio a la edad de 23 años y su fallecimiento ahora ha sido calificado como una sobredosis de “toxicidad por cocaína y fentanilo”. El médico forense del condado de Los Ángeles confirmó la causa de la muerte a E! Online. Las autoridades judiciales dijeron además que se trató de una sobredosis accidental.

El joven de 23 años estaba consolidando una incipiente carrera en la actuación gracias a un papel protagónico en una película de terror independiente y su participación en varias series.

Su hermana, Meredith Mickelson, le dedicó un desgarrador posteo; al igual que Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford.

El desgarrador posteo de Meredith Mickelson, la hermana de Daniel: "Agradezco a Dios la oportunidad de haber sido tu hermana durante tu increíble vida" Captura Instagram

Desde 2019, el actor formaba parte del elenco de la serie Mani, donde interpretaba a Billy, y también había brillado en el film de suspenso The Killer Clown Meets the Candy Man. La hermana del joven compartió una fotografía de su infancia donde se los ve juntos y escribió: “Mi corazón está hecho añicos y escribir esto se siente tan mal que ni siquiera sé qué decir; ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón”.

“No había una persona a la que amase más en esta tierra. No hay palabras que puedan hacerle justicia que yo pueda escribir, porque conocerlo era amarlo. Le agradezco a Dios me haya elegido para ser su hermana durante toda su asombrosa vida”, concluyó. Luego se sumó la novia del actor, Maddie Haley: “No quiero que esto sea real, las palabras ni siquiera pueden describir cómo me siento en este momento”.

La modelo Maddie Haley le dedicó un conmovedor posteo a su novio, tras conocerse la triste noticia de su muerte Captura Instagram

“Anoche perdí a mi mejor amigo en todo el mundo. Siento como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Iluminaste cada habitación con tu sonrisa contagiosa y nunca dejaste de hacer feliz a nadie, no hubo un solo día en el que no hicieras todo lo posible por hacerme sentir especial y amada”, agregó. El conmovedor texto culminó con una emotiva despedida: “Ojalá pudiera llamarte ahora mismo y escucharte decirme que todo va a estar bien”.

Paris Hilton también lo despidió en sus stories de Instagram. “Daniel Mickelson, eras una luz increíble. Es tan triste enterarse de esto”, escribió.

Kaia Gerber era una de las grandes amigas del actor: se conocieron en el mundo del modelaje y siempre se mantuvieron en contacto. En un posteo publicó una captura de pantalla de la última videollamada que hicieron, y expresó: “Desearía estar todavía sentada en el piso de mi baño, porque ese era el único lugar donde tenía wifi y nunca quería perder una llamada tuya. Gracias por ser el motivo de tanta risa y felicidad en el mundo. No será lo mismo sin ti aquí”.