escuchar

Tras el fallecimiento de Hugh Hefner, fundador y jefe de la revista Playboy, muchas de las exconejitas tuvieron el valor suficiente para exponer escenarios escandalosos por los cuales se vieron en peligro a lo largo de los años.

Si bien la mayoría hizo hincapié en las extrañas normas de convivencia en la Mansión Playboy que debían cumplir estrictamente, y también de los abusos cometidos por reconocidos empresarios que salieron a la luz después de que el magnate muriera, hubo muchas que pusieron la lupa en la personalidad agresiva de Hefner y son cada vez más las que tomaron la decisión de hablar públicamente al respecto.

Desde hace años que Holly Madison denuncia los abusos y maltratos a los que fue sometida entre 2001 y 2009 durante su estadía en la mansión Playboy nypost.com

Una de las que se animó a referirse sobre sus tiempos en Playboy fue Holly Madison, quien tuvo una relación y vivió con el empresario entre 2001 y 2008. En 2021 realizó diversas declaraciones para el documental Los secretos de Playboy y ofreció detalles sobre cómo era vivir con Hefner mientras protagonizaba el reality The Girls of the Playboy Mansion. Además, reveló cómo la afectó en su salud mental.

“Me sentí en ese círculo de sus actitudes asquerosas. No sabía qué hacer con eso. Vivir allí fue una elección peligrosa. Llegué al punto en el que estaba rota por la presión, lo que me hizo sentir que necesitaba lucir exactamente como todos los demás”, rememoró.

Tan solo seis meses después de convivir con él en la casa ubicada en California, en los Estados Unidos, Holly tomó la decisión de cambiar su estilo y provocó una inesperada reacción en Hefner, quien la maltrató por eso.

“Volví con el pelo corto y él enloqueció. Me gritó y me dijo que me hacía parecer vieja, dura y barata”, aseguró.

Por su parte, Bridget Marquardt, otra exconejita, reafirmó los dichos de su compañera y realizó una declaración que dejó a todos perplejos: “Era bastante áspero en cómo le decía cosas a Holly. Una vez, ella bajó usando un lápiz labial rojo y él se volvió loco. Odiaba ese color y le ordenó que se lo sacara de inmediato. Pude ver cómo Madison se estaba deprimiendo y sus comportamientos habían empezado a cambiar”.

Kendra Wilkinson y Holly Madison junto a Hugh Hefner, con la mansión Playboy de fondo (Getty)

Los motivos por los cuales Hefner le prohibía usar lápiz labial rojo a Holly Madison

Dos años después de realizar estas declaraciones, Madison retomó el tema en una entrevista con Coco Mocoe. A modo de reflexión, hizo hincapié en la extraña prohibición que el magnate le impuso cuando la vio por primera vez con los labios pintados de rojo.

“Supongo que era una táctica de control. Me ponía pintalabios rojo cuando era nueva y no era para tanto”, introdujo. No obstante, explicó que todo cambió cuando comenzó a salir con el empresario: “Llevábamos como seis meses cuando yo vivía en su habitación y era la novia principal y él sentía que tenía margen para gritarme por ello. Creo que no le encantaba porque cuando inventó el concepto de playmate en los años 50 quería que las mujeres tuvieran un aspecto muy joven y una cara fresca”.

Acto seguido, hizo hincapié en los extraños requerimientos que buscaba Hugh: “Le parecía que el look de los años 50 en aquella época era muy como ‘la hermana mayor de alguien’. Era más sofisticado, modelo de moda, pintalabios rojo. Había mucha tela, faldas grandes y todo eso, y él lo odiaba. Quería poca ropa, un rostro fresco y un aspecto muy joven”.

Holly Madison junto a Hugh Hefner (Rex Features)

Por último, dejó en claro que él quería que mantenga un aspecto juvenil, algo que le causaba gran repugnancia. “Creo que de ahí venía su odio al pintalabios rojo. Era una mujer madura mayor y ya no era algo apenas legal”

Alejada de la exposición mediática, Madison retomó su vida como modelo y en cada oportunidad que se presenta no tiene inconvenientes en exponer esa etapa oscura de su vida que la marcó y de la que nunca se olvidará.