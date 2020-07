Cande Tinelli volvió a renovar su look y sorprendió a sus seguidores con nuevas perforaciones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 18:27

Cande Tinelli afrontó las críticas por su apariencia y estrenó dos nuevos piercings. ¿La particularidad? Se los hizo ella misma. El pasado domingo a la noche, la influencer reveló que se perforó la nariz y la lengua sin la ayuda de nadie y adjuntó dos videos para mostrar el resultado. "Ambos hechos por mi, fijate" escribió con picardía.

En ese sentido, Cande volvió a apuntar contra los comentarios negativos que desde hace semanas la atacan por sus cambios de looks. Recordemos que durante la cuarentena la hija de Marcelo Tinelli pasó por diferentes colores de cabello e incluso cortes de pelo. De hecho, apenas unos días atrás Cande se rapó un costado de la cabeza.

Contra las críticas: Cande Tinelli se perforó en su casa y mostró el resultado 00:08

Video

Cansada de recibir críticas por parte de algunos seguidores, la morocha no dudó en dedicarles un mensaje y sin filtro escribió: "Bebés, me importa cero lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi og...Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias".

Sin embargo, no todo en las redes de Cande es contra los haters. En varias ocasiones Lelé aprovechó su tiempo libre y accedió a responder preguntas de algunos de sus millones de seguidores. Fue entonces cuando semanas atrás reveló que además de la separación de su padre y Guillermina, también estaba la de ella con Federico Giuliani; el novio que presentó a comienzos de la cuarentena.

"¿Seguís de novia? ¿Cómo llevan la cuarentena?" consultó una seguidores y entonces la hija del conductor de ShowMatch contestó: "De novia conmigo misma. La cuarentena la llevamos un poco así".