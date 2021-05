Controversia: criticaron a Paulina Cocina por decirle “coreanito” al zapallo

En la noche del día 26 de mayo, Paulina Cocina compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram donde abrió el debate en torno a cómo se le dice al zapallo anco. La cocinera elaboró un mapa de las regiones del país: en dónde se le dice “coreanito” y en dónde no. A raíz de su análisis, les pidió a sus seguidores que se sumaran a la campaña para decirle definitivamente “coreanito” a ese tipo de zapallo.

Lo que empezó como un chiste y que divirtió a los seguidores de la chef, se transformó en una polémica que rápidamente escaló a nivel nacional. Comentarios negativos en Twitter e Instagram tildándola de “racista” comenzaron a surgir y muchas cuentas hicieron alusión a sus dichos. Una de las que se pronunció al respecto fue la usuaria @ohayolily, quien le dedicó un largo texto a Paulina.

El mensaje de Paulina Cocina que generó controversia en redes

“Al principio no me parecía lo más grave del mundo pero mientras más historias hacía, más alevoso me parecía el ‘coreanito’”, indicó. “Argentina es un país muy cargado de racismo y no necesitamos más. Me angustia porque con esta ‘campaña’ lo que hace es reproducir un discurso que es reducir a las personas a un gentilicio”, añadió en sus líneas.

Su queja fue acompañada por muchos otros usuarios tanto en Twitter como en la propia publicación en Instagram. No obstante, hubo quienes salieron a apoyar a Paulina Cocina y que indicaron que “no era para tanto” y que se encontraban “del lado Paulina de la vida”.

La escalada mediática y su pedido de disculpas

Tras una mañana ajetreada y donde recibió muchos comentarios al respecto, la chef utilizó sus historias nuevamente para dar por finalizada la campaña del “coreanito”. “Me cuesta un poco verlo. Los gentilicios son muy utilizados en la cocina pero si molesta a alguien prefiero suspender”, indicó.

El pedido de disculpas de Paulina Cocina tras sus dichos sobre el zapallo

“El fin es hacer recetas con calabazas pero cuando pasa algo así me deja de divertir en lo personal, sentir que alguien se ofende. Así que pasamos de largo este tema. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas”, completó su mensaje.

LA NACION