El músico se sumó a Viviana Canosa al recomendar esta sustancia que no fue aprobada por ninguna institución seria

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2020 • 11:21

Luego de que Viviana Canosa tomara dióxido de cloro (CDS) en su programa de TV, Andrés Calamaro recomendó la ingesta del químico promocionado como supuesta cura para el coronavirus en sus redes sociales, sobre el cual distintas organizaciones se pronunciaron en contra.

"El dióxido es la única cura que conocemos. La otra es quedarse en casa y no está funcionando, esperar el verano no funciona donde ahora es verano. Otra solución, como una vacuna, no existe. quedarse esperando una vacuna es abonare al miedo", escribió El Salmón en su cuenta de Twitter.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no recomienda el uso de medicamentos no autorizados. De hecho, el organismo se basa en el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que precisa que "la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales".

Sin embargo, el exintegrante de Los Abuelos de la Nada insistió: "Para que una vacuna circule oficialmente, tiene que funcionar en treinta mil sujetos. De momento, que yo sepa, ninguna posible vacuna arroja resultados alentadores más allá de rumores. El DDC puede haber curado a cien pacientes, o a MIL. Es una esperanza con base científica".

Entre sus seguidores, hubo quienes lo apoyaron, aunque la mayoría cuestionó sus afirmaciones. De hecho, entre sus críticos le pidieron que sea responsable, que presente fuentes fidedignas para respaldar su recomendación y hasta le preguntaron si era homeópata. "Homeopático desde niño. Nunca consulté con un médico clínico porque nunca me enfermé de nada", respondió Calamaro.