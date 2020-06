"¿Renunció el señor Baudry?", se preguntó Longobardi Fuente: Archivo

Marcelo Longobardi se refirió a los distintos funcionarios que fueron encontrados en los últimos días "violando la cuarentena" y apuntó especialmente contra Mario Baudry , el jefe de gabinete del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni , que fue denunciado por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y agredir a los oficiales de la policía bonaerense que habían detenido a su novia, Verónica Ojeda , durante un control de tránsito.

"En el caso de estos funcionarios de la Ciudad y de Tigre es una mezcla de cinismo con estupidez. Estamos claros que la actividad deportiva y al aire libre no es un tema", dijo en referencia a los partidos de pádel que jugaron en un club de Pilar el ahora exsecretario general y de Economía de Tigre, Fernando Lauría y el exsubsecretario de Deportes porteño, Luis Lobo .

Al hablar del episodio protagonizado por Baudry, pidió recordar "que Sergio Berni fue quien nos advirtió que se venía el iceberg, que íbamos a chocar de frente, que esto era la Segunda Guerra Mundial, el fin del mundo, todos comentarios escabrosos y politizados sobre la pandemia". "Y viene a resultar que su número dos terminó rescatando a su novia, Verónica Ojeda, la ex de Diego Maradona, en un control policial ", cuestionó el conductor de Cada mañana (Radio Mitre).

Cuando el hecho se hizo público y la polémica comenzó a escalar en todos los medios, Berni salió a defender a Baudry : "Me aseguró que no pasó lo que se dice y me contó su verdad. No tengo por qué no creerle", afirmó el ministro de Axel Kicillof .

Frente a esto, Longobardi contó que "el señor Baudry fue al operativo y le dijo a la policía que él era Baudry, que se dejen de jorobar y los metió en una cabina a los tipos". De acuerdo con la denuncia a la que accedió LA NACION , Ojeda les dijo a los policías que era la esposa de Baudry, que "conocía a Sergio Berni" y que lo llamaría "para resolver el problema".

Indignado, Longobardi se preguntó: "¿Renunció el señor Baudry?". Cuando le contestaron que no, dijo, irónico: "Pensé que había renunciado".