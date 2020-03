"La normativa es que no hay vuelos de cabotaje, por más que vos le puedas pagar al piloto y tengas la plata del mundo para que te lleven", criticó la conductora. Fuente: Archivo

María O`Donnell le dedicó una lapidaria crítica a Marcelo Tinelli tras conocerse la decisión del flamante presidente de la Superliga de viajar a Esquel con su familia en un vuelo privado para hacer la cuarentena por el coronavirus: "Es un poco suponer que cuando uno tiene los medios está por encima de la ley " , disparó.

Luego de comentar la noticia del regreso al país de Cristina Fernández de Kirchner junto con su hija Florencia desde Cuba, la conductora del programa De acá en más por radio Metro dijo que "cada uno encontrará si le parece justificado o no la decisión que ha tomado, y esto lo digo por lo que pasó con Tinelli que se fue con su familia a Esquel en Chubut en un avión particular; y la verdad, él dijo `yo tengo residencia'", contó O'Donnell.

"¿Pero dónde vota Tinelli?", le preguntó su compañera del equipo, Florencia Halfon. "Vota acá, lo hemos visto ir a votar, es una barbaridad", se indignó la conductora, y agregó: "Pero además, la idea de 'yo me voy a recluir a mi campo particular'... no, la idea es que no nos movamos, entonces aunque vos tengas tu avión privado porque no hay vuelos de cabotaje, si no hay vuelos de cabotaje, te está diciendo algo . No te está diciendo si tenés avión privado andá ".

Ayer, el conductor televisivo y dirigente futbolístico recibió críticas de diverso calibre luego haberse trasladado a Esquel con su familia, en un avión privado, pocas horas antes de que el presidente Alberto Fernández decretara el "aislamiento total, preventivo y obligatorio".

Tras los primeros reproches, Tinelli salió a aclarar que "hace 22 años que tengo casa acá y vine a hacer la cuarentena con mi familia. Tengo domicilio en esta ciudad desde el año 1998 ".

" Es un poco suponer que cuando uno tiene los medios está por encima de la ley ", disparó, sin embargo, O'Donnell. "La normativa es que no hay vuelos de cabotaje, por más que vos le puedas pagar al piloto y tengas la plata del mundo para que te lleven a vos y tu familia", finalizó la conductora.