Coronavirus: Marcelo Tinelli viaja a Esquel para hacer la cuarentena

El conductor pasará la cuarentena en Esquel. Fuente: Archivo.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de marzo de 2020 • 17:09

Según informó Jorge Rial en Intrusos , el conductor Marcelo Tinelli viajará esta tarde a Esquel en un avión privado para hacer la cuarentena que el presidente Alberto Fernández comunicará en las próximas horas por la pandemia del coronavirus .

"Se va a esta tarde en un avión privado, él tiene casa allá y se va a hacer la cuarentena", comentó Rial. Ante esta noticia, la periodista Marcela Tauro se mostró indignada: "Es un comunicador, ¿está bien que viaje a Esquel? Están pidiendo que la gente se quede en la casa. El gobierno está diciendo que no son vacaciones, que no se vayan, a mí me gustaría irme a la costa también".

"Si tenemos que profundizar el aislamiento para evitar que se expanda la epidemia, lo vamos a hacer", respondió ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa , en una conferencia conjunta con los jefes parlamentarios de la oposición, después de la reunión con el Presidente. Sentado a su lado, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff , anticipó que el encuentro de ayer entre Fernández y los gobernadores será "central y definitorio".

¿Qué recomienda la OMS?

Lavarse las manos frecuentemente con un gel antiséptico , o con agua y jabón. El virus puede transmitirse al tocar superficies contaminadas o a enfermos, por lo que esta acción reduce los riesgos.

Limpiar regularmente determinadas superficies , como los escritorios en lugares de trabajo o en la cocina.

Asegurarse de que la información sobre el COVID-19 procede de fuentes fiables , como las agencias nacionales de salud pública, profesionales médicos, o la propia OMS. Saber, por ejemplo, que la enfermedad suele comenzar con fiebre o tos seca, no con molestias nasales.

Evitar los desplazamientos si se tiene fiebre o tos . Si te sentís mal durante un vuelo, informar inmediatamente a la tripulación, y una vez en el domicilio, contactar con profesionales sanitarios, contándoles dónde se ha estado.

Toser o estornudar sobre la manga del brazo (no sobre la mano) o usar un pañuelo que deberá ser inmediatamente tirado a la basura, para después lavarse las manos.