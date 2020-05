Carlos Santana y Cindy Blackman Santana grabaron juntos una versión de "Imagine" para colaborar con quienes más lo necesitan durante la crisis por el coronavirus

Por una causa benéfica, Carlos y Cindy Santana se unieron para interpretar el clásico de John Lennon " Imagine ". La grabación que hicieron los artistas fue para colaborar con las organizaciones WhyHunger y SongAid (esta última, una plataforma global que permite a los artistas donar ganancias a organizaciones benéficas) que buscan recaudar fondos para ayudar a quienes lo necesitan durante la crisis causada por la pandemia de coronavirus .

Los músicos interpretaron la canción de Lennon a la que le imprimieron su propia impronta. "Ahora más que nunca es importante que todos nos unamos para garantizar que nadie en nuestro mundo pase hambre", dijo Yoko Ono sobre la iniciativa de Carlos y Cindy Santana. Ono también consideró que se trata de una "bella interpretación" y manifestó estar conmovida por el gesto de la pareja de músicos. Además, la artista consideró relevante la campaña por "llevar la visión de John Lennon, de un mundo pacífico, libre de hambre, a esta causa crítica".

"Estábamos en el estudio con Narada [ Michael Walden ] y cada canción que habíamos hecho hasta ese momento era original. Él dijo: 'Si hicieras un cover de una canción, cualquier canción, ¿qué canción sería? ¿Cuáles son tus tres primeros? Y este fue mi top", le dijo la baterista Cindy Blackman Santana a Rolling Stone . "Amo la simplicidad de la canción. Creo que es realmente hermoso. Es un mensaje que necesitamos, especialmente ahora."

Cada viernes, SongAid lanzará una lista de reproducción semanal de canciones de artistas que contribuyen a la causa, y las ganancias irán al Fondo de Respuesta Rápida de WhyHunger. Además de "Imagine", otras pistas en la lista de reproducción de esta semana incluyen "Save the Hammer for the Man" de Tom Morello; "DMC" McDaniel de Darryl; "I Was Born" de Hellraisers y "Take the 'A' Train" de Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble. Los futuros artistas que aparecerán en las listas de reproducción incluyen a Wilco, Steve Miller y más.