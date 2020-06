Coronavirus: tras los casos positivos en Telefé, en PH reforzaron las medidas de protección Crédito: Prensa Telefe

Fue una semana difícil para toda la familia de Telefé, después de que se confirmaran cinco casos de coronavirus en El Precio Justo . Alertados por el riesgo que corren tanto el personal del canal como los invitados que concurren a los programas, en PH: Podemos Hablar decidieron reforzar las medidas de protección.

"Hoy arrancamos acá porque es un estudio más grande, con más espacio. Por las situaciones que todos conocemos, queremos minimizar todo tipo de riesgo. Cuanto más seguros estemos, mejor", comenzó diciendo Andy Kusnetzoff, directamente en el estudio en donde realizan el segmento de preguntas. Esta vez no fueron a la barra, que es el lugar en el que -habitualmente- hacen la previa.

Al comienzo del programa, los invitados se fueron a lavar las manos. "Si les parece, ahora vamos a ir muy ordenados al baño, de a uno y con un montón de medidas de seguridad. Nos lavamos las manos, y pasamos a la mesa", explicó el conductor, quien le pidió a los famosos que, por favor, no se quedaran conversando sino que fueran directo a sentarse, una vez que hayan terminado.

La gran sorpresa de la noche ocurrió en el momento de la cena. Los invitados y el conductor se encontraron separados por unos paneles transparentes, para evitar el contacto estrecho. "Pusimos estos acrílicos y la primera vez es raro, pero yo prefiero hacer de más que de menos", expresó Andy. "Ojalá que muy pronto los tengamos que sacar. No está bueno, no me gusta, pero no me jode mucho y es una protección más", agregó.

En PH: Podemos Hablar incorporaron acrílicos para separar a los invitados en la mesa

"Yo soy obsesivo de eso, de tratar de cuidarlos a ustedes, a mí y a todos. Es raro, pero es el primer momento, capaz después es normal y todo el mundo lo usa. En este momento, yo prefiero ponerlo", dijo antes de continuar con el programa.

El lunes, a través de un comunicado, Telefe confirmaba que un miembro de la producción de El precio justo había arrojado positivo al ser testeado por Covid-19. De inmediato, se decidió que el programa ya no saldría en vivo y, además, se aisló de manera preventiva a todos los integrantes del equipo, tal como lo exige el protocolo dispuesto por las autoridades sanitarias.

Sin embargo, pronto se sumaron dos casos más y, este viernes al mediodía, a través de Twitter, la conductora del ciclo, Lizy Tagliani , confirmó que ella también contrajo el virus al igual que su asistente Fabián Peloc, más conocido por su personaje de La Floppy.

Ante estos casos y el del periodista deportivo de elnueve, Chiche Ferro , quien también dio positivo, el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) emitió un comunicado en el que actualiza y refuerza las recomendaciones y medidas de emergencia establecidas por la pandemia , entre ellas limitar invitados en programas para contribuir al aislamiento.