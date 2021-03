Coronavirus: el emotivo posteo de un periodista de Intrusos luego de vacunarse

Bajo el ala de Jorge Rial, Gonzalo Vázquez (28) había comenzado su carrera televisiva y desplegaba todo su talento, frescura y potencial. Pero a raíz de una enfermedad preexistente, el joven notero debió alejarse de Intrusos (América TV) y del medio. Este jueves, ya vacunado contra el coronavirus escribió un sentido posteo y reveló la lucha que enfrenta hace años.

Como es sabido, personal de salud, adultos mayores y personas con determinadas patologías forman parte de los grupos de riesgo ante la pandemia de coronavirus. Con la diabetes a cuestas desde los seis, Gonzalo Vázquez debió extremar los cuidados luego de que se dispusiera el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en toda la Argentina.

Tras su regreso de vacaciones en Colombia, Vázquez se recluyó en su hogar junto a su novia, la periodista Agustina Lucero. Semanas atrás, el notero reveló la lucha que encara desde que era niño. “En poco tiempo va a cumplirse un año de estar trabajando desde casa. Es tremendo. No saben las ganas que tengo de volver. Soy diabético desde los 6 años. Me cuido desde que tengo memoria. A lo largo de mi vida no me quedó otra que aceptar mi enfermedad, pero les juro que nunca me dolió tanto como en el 2020: una condición que jamás elegí le puso un freno de mano a aquello que había buscado desde siempre”, les explicó a sus más de 150.000 seguidores de Instagram.

Pero como la luz que asoma al final del túnel, la primera dosis de la vacuna china Sinopharm colmó al oriundo de Ramos Mejía de esperanza. “Mi boleto a la libertad. Recién me vacuné. Todo empezó cuando me inscribí el 11 de febrero, jamás imaginé que la oportunidad llegaría tan pronto”, escribió Vázquez.

Con lujo de detalles, Vázquez explicó por qué debió hacer un cambio en la manera que desarrolla su labor. “[…] Durante 20 años mi enfermedad jamás me condenó, pero quedé licenciado al comienzo de la pandemia… y en pocos días va a cumplirse un año de no poder trabajar presencialmente. Nadie que no sea yo puede siquiera imaginar lo difícil de estos meses. Por eso siento que esta vacuna es mi boleto a la libertad. Sin ella no tendría certezas de un regreso. Ahora el camino empieza a despejarse. Y mi cabeza también”, afirmó el periodista desde el centro vacunatorio ubicado en el kilómetro 28 de la ruta nacional 3, en el partido bonaerense de La Matanza.

Sin mencionarlo expresamente, Vázquez recordó el multitudinario velatorio de Diego Maradona y remarcó las contradicciones que quedaron evidenciadas en pleno crecimiento de la curva de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Nadie que no viva esto puede imaginar qué se siente. O, mejor dicho, qué sentí al ver que las mismas personas que prestaban la Casa Rosada para un velatorio multitudinario en plena pandemia me pedían seguir trabajando desde casa”, cuestionó.

Para despejar cualquier tipo de polémica por su corta edad, o escándalo como el que suscitó con la vacunación VIP, Vázquez recalcó que fue vacunado por su enfermedad de base. Además, el periodista recordó que muchas personas de su entorno han vivido la pandemia en carne propia. “Sería egoísta si siguiera escribiendo sobre mí. Y más sabiendo que en este mismo momento tengo conocidos y familiares con Covid, algunos de riesgo… y pese a haberse anotado como yo, aún no fueron citados. Sepan que en caso de poder hubiese facilitado mi dosis para uno de ellos. Pero es imposible”, aclaró.

Sobre el final de su posteo, Vázquez expresó su deseo de que la totalidad de la población pueda vacunarse. “Espero que la vacuna llegue para todos. Que sea este un país más igualitario. Que cada ciudadano tenga la oportunidad de acceder a lo que corresponde”, concluyó.

