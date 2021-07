Coronavirus: Guillermo “El Pelado” López reveló un dramático momento de su internación

Hace casi dos meses, Guillermo “El Pelado” López dio positivo en coronavirus luego de realizarse el hisopado, al igual que su esposa, Nella Ghorghor. La pareja atravesó los primeros quince días de aislamiento en su hogar, pero luego el periodista fue internado por una neumonía derivada del Covid-19. En una reciente entrevista reveló que cuando ingresó a la clínica vivió un dramático momento: “Pedí que me dieran un segundo para despedirme de ella”.

En diálogo con el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez), el conductor se sinceró sobre las secuelas que persisten en él, aún 60 días después de recuperarse: “En este momento estoy a un 70% de energía, la verdad es que la pasamos muy mal, pero gracias a Dios puedo agradecer que dentro de todo lo que pasa a los cinco días de internación me fui a mi casa y mejoré”.

López relató que después de recibir el resultado se mantuvo aislado en su casa, junto a su mujer, y los dos tuvieron fiebre durante quince días seguidos. “Cuando pensaba que ya estaba para que me den el alta, terminé internado porque saturaba mal”, afirmó. Luego contó la desolación que sintió mientras estuvo en la clínica: “No es lo mismo que te visite tu familia, tus amigos; con esta enfermedad entran solo los médicos y las enfermeras un minuto y totalmente cubiertos para protegerse”.

“Es una situación fea y rara, la verdad”, remarcó. En este sentido, aseguró que el momento más difícil fue cuando tuvo que ingresar solo al centro médico: “Entiendo los protocolos, pero mi mujer me acompañó hasta la puerta y no la dejaban pasar más de ahí, así que le dije a la chica de seguridad: ‘Dame un segundo que me despido de ella, porque no sé cuántos días voy a estar acá’”.

Guillermo López junto a su esposa, Nella Ghorghor: "Pedí que me dieran un segundo para despedirme de ella antes de entrar a la clínica" Instagram

También reconoció que el coronavirus lo afectó en lo emocional, le generó angustia y una “sensación de fragilidad muy jodida”. En este sentido, sostuvo que intentó volver a la televisión cuando le dieron el alta epidemiológica, pero no pudo regresar de inmediato: “Falté cuatro sábados seguidos porque no tenía energía, pero hora por suerte ya retomé las actividades”.

Al ser consultado sobre los síntomas que persisten, el conductor de Santo sábado (América), aseguró que todavía se siente cansado: “Recién salí con mi mujer a hacer una cosa, y los dos nos sentíamos agitados por la caminata; todos me dicen que eso es parte, y que como tuve neumonía, eso lleva varios meses hasta que volvés a estar óptimo”. Y cerró: “No quiero asustar a la gente que está escuchando, pero me parece que hay que cuidarse mucho y no subestimarlo”.

LA NACION