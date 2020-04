Gisela Barreto reflexionó sobre la pandemia en un video que se volvió viral

Gisela Barreto compartió en las últimas horas una serie de recomendaciones para contener la pandemia de coronavirus e incluso se animó a buscarle una explicación religiosa a la enfermedad que ya causó más de 81.000 muertes en todo el mundo.

Con Alberto Fernández como destinatario, afirmó: "No se flexibilice con aquello que no es indispensable. Nadie necesita comprar ropa, ¿a quién le interesa? Señor Presidente, le pido que los negocios que no son necesarios, no abran".

Además, criticó a quienes no cumplen con las medidas de seguridad y prevención decretadas por el Gobierno. "La reacción de algunos de los ciudadanos argentinos pone en peligro al resto de las personas que sí estamos cumpliendo con el protocolo -señaló-. Esos empleados que, entre ellos, van a estar trabajando sin cuidarse también están al mismo tiempo en contacto con otras personas, y esas personas con otras miles. Y así, el virus se sigue propagando".

En este contexto, resaltó que la "única manera" de acabar con esta pandemia es orando. "Dios lo bendiga, señor Presidente y, a quienes vean este video, oren por los argentinos", pidió.

Pero eso no fue todo. Luego de publicar el video, Barreto hizo uso de su cuenta de Twitter y reflexionó sobre la pandemia: "La única forma de parar esta plaga es regresando de corazón a Dios. La vida sin Dios es vacía, fría, árida, estéril. El pecado es extremo: aborto, eutanasia degeneración,corrupción,manipulación de la ciencia, perversión en el clero", dijo y concluyó: "El mundo gira al revés y el señor está purificando".

Sus comentarios generaron en minutos diversas reacciones y se volvieron virales instantáneamente.