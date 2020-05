La cantante habló de los rumores de nuevos testeos con resultados positivos de Dybala Crédito: Instagram

1 de mayo de 2020 • 17:23

Desde que Oriana Sabatini y Paulo Dybala contaron de forma pública que habían dado positivo en el testeo de coronavirus , sus seguidores siguen de cerca el estado de salud de la pareja. Día tras días, además, tanto la cantante como el futbolista fueron contando en sus redes sociales cuáles eran sus síntomas con la intención de llevar algo de tranquilidad sobre la posibilidad de recuperarse del covid-19 . En las últimas horas, algunos medios europeos contaron que un nuevo test de Dybala había dado positivo, lo que generó preocupación por la permanencia del virus en el cuerpo del deportista.

La situación molestó a Oriana que decidió hablar con Confrontados ( el nueve ) para dar información fidedigna sobre la salud de ambos. A través de un audio de Whatsapp que le envió a Lizardo Ponce , la artista señaló: "No sé de donde sacan la información que algunos programas dicen porque Paulo no es positivo de vuelta, nunca dio negativo. Hay que esperar, él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da. Las noticias que se están dando no sé de qué boca salieron porque de la nuestra, no", empezó, desde Italia, la hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop .

La cantante y el futbolista usaron sus redes sociales para contar cómo transitaron la enfermedad y llevar calma a sus seguidores Crédito: Instagram: @orianasabatini

"Nosotros contamos que teníamos el virus y quizáz puede traer calma contar que no lo tenemos", agregó. "Pero no queremos dar noticias falsas porque a veces los negativos son falsos, entonces hasta no estar 100 por ciento seguros de las cosas no queremos hablar". Luego, Sabatini explicó que este tipo de situaciones los "apuran" a dar información que aún no tienen. "Estamos igual que el resto de la gente", manifestó.

Al día de hoy, en Italia , se reportaron 205.463 casos de infectados, 27.967 de muertos y 75.945 de recuperados. Italia se encuentra en el puesto 3 de países con mayor cantidad de infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: Estados Unidos 1.091.067, España 239.639, Italia 205.463, Reino Unido 172.465, Francia 168.713, Alemania 162.530, Turquía 120.204, Rusia 106.498, Irán 94.640, Brasil 85.380.