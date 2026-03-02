Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron la primera foto de Gia, su bebé

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres de Gia este lunes 2 de marzo y, a través de su cuenta de Instagram, la actriz y el futbolista la presentaron al mundo. Al mismo tiempo, eligieron como pie de foto una icónica frase de Bad Bunny que generó todo tipo de reacciones.

El tierno posteo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala con el rostro de Gia (Fuente: Instagram/@paulodybala y @orianasabatini)

“Un aplauso pa’ mami y papi”, escribieron en el posteo. La imagen se trata de una mitad de la bebé, en la que apenas se logra ver su rostro, mientras que su mano izquierda toma el dedo índice de Sabatini.

Gia nació en el Hospital Gemelli de Roma por elección de la pareja, en particular de Oriana, quien decidió dar a luz en Italia debido a la imposibilidad de Dybala de viajar a la Argentina durante la fecha prevista de parto.

En la sección de comentarios, distintas personalidades del deporte y el mundo del espectáculo se manifestaron al respecto. Entre ellos destacó el saludo de Wanda Nara: “Bebita hermosa”. También se sumó Jimena Barón: “Gia bombona bienvenida. ¡Esa madraza que ídola! Que sean muy felices los 3″.

Los comentarios de los jugadores de fútbol argentino tras el nacimiento de Gia (Fuente: Instagram/@paulodybala @orianasabatini)

Dentro del fútbol argentino Leandro Paredes plasmó emoticones de sonrisas con corazones, Nahuel Molina escribió: “Felicidades”; y Lisandro Martínez indicó: “Felicidades, lo mejor para los 3″.

Asimismo, dos personas históricas de la selección argentina como lo son Ángel Di María y Ezequiel Lavezzi les desearon felicidades y buenos deseos a la familia.

De Wanda Nara al Chiqui Tapia, las personalidades que reaccionaron al nacimiento de Gia (Fuente: Instagram/@paulodybala @orianasabatini)

Por otra parte, uno de los que no pasó desapercibido fue el mensaje de Chiqui Tapia, que señaló: “¡Bienvenida Gia y felicitaciones para ambos! @paulodybala ya tiene la 21 lista”.

Más allá de los comentarios en español, también aparecieron muchos en italiano, debido a la fama de Dybala en el país europeo. Sus compañeros de la Roma e hinchas acompañaron este momento de alegría con el matrimonio.

Por qué Oriana Sabatini le puso Gia a su hija

El nombre ya lo tenía elegido Sabatini desde hacía años y fue una elección sin posibilidad a un cambio. De acuerdo a lo que reveló en diálogo con medios argentinos, ella sentía que su primera hija debía llamarse Gia. Y así sucedió, según confirmó la revista europea de espectáculos Eva 3000 de primera mano en la mañana italiana.

Durante su último tiempo en la Argentina, la actriz había comentado por qué ese nombre para la beba, sin dar a conocer cuál sería. “Es un nombre de una película que vi a los 15 años”, reveló Sabatini y agregó: “Pensé: ‘Si tengo una hija, la llamaré así’. Luego hice una lista de mil nombres, y cuando llamaron para decirme que era niña, pensé: ‘¡Tiene que llamarse así!’”.

El reencuentro de Oriana Sabatini con sus padres antes del parto

Sobre el significado existirían dos posibles opciones que barajan sus fans y seguidores. La primera: podría tratarse de una prima ficticia de Harry Potter (personaje principal de la saga homónima), llamada Gia.

Por otro lado, se podría deber al personaje de Gia Carangi, que interpretó Angelina Jolie en la película de 1998 que lleva aquel mismo nombre. Ese papel le valió de relevancia a la actriz, en especial porque se metió en la piel de una modelo famosa de los años 80, descendiente de italianos en Estados Unidos, que abandonó a su familia para adentrarse en el mundo de la moda a temprana edad. Sin embargo, tuvo un final triste cuando se contagió de VIH y el consumo de drogas la llevó a la muerte.

El rol de Jolie como Gia habría impactado a Sabatini en esa historia controversial. La vida de la modelo interpretada con fortaleza, decisión y carácter pudo influir en la elección, según el diario deportivo italiano Tribuna.