Sergio Lapegüe fue invitado este domingo a Debo Decir, el programa que conduce Luis Novaresio por América. En el marco de una consigna, el periodista reveló que llamó a Mauro Viale aquel domingo en que murió, y que el conductor no lo atendió.

“¿Cuál fue el llamado que te marcó para siempre?”, era la premisa que el presentador del noticiero del mediodía de eltrece debía responder. Y contó: “Después de lo que me pasó con el tema del virus, de estar asustado, tuve como una necesidad de ayudar, de llamar a la gente. Me pedían por las redes que llame a alguien que estaba internado, que le mande un video para darle ánimo”.

Lapegüe continuó: “Y llamé a Mauro Viale. Mauro me había llamado a mí para ver cómo estaba y justo lo llamo ese mismo día (el de su muerte)”.

Sergio Lapegüe reveló que llamó a Mauro Viale el día de su muerte

El periodista explicó que tras enterarse del positivo de Mauro, la gente le decía que lo llame para darle fuerzas. “Yo lo llamé ese domingo. Claramente, no me atendió. Eran las cuatro de la tarde y él falleció a eso de las 20″, detalló.

El autor del libro Parar (Planeta), contó que tanto para él como para “Bochi”, su esposa, la noticia de la muerte de Mauro fue “un shock”. Y que, a partir de eso, la mujer le dijo que era una lástima que él no pudiera contar todo lo que le había pasado, ya que consideró que le iba a servir hacerlo.

Lapegüe dio positivo en coronavirus el 24 de enero pasado y estuvo 21 días internado, algunos de ellos en terapia intensiva. Fue dado de alta el 14 de febrero y mostró en sus redes sociales el interminable abrazo que le dio a sus hijos Franco y Micaela cuando fueron a buscarlo.

Sergio Lapegüe estuvo más de 20 días internado por covid y compartió con sus seguidores algunas reflexiones sobre aquellos días. Instagram: @sergiolapegue

Además, manifestó su primer deseo apenas llegara a su casa. “Cuando llego me gustaría comer una milanesa, huevo frito y papas fritas”, le pidió a su esposa en el video.

En el programa de Novaresio, el periodista reveló que tiene toda su internación grabada en el celular, salvo los seis días que estuvo dormido, en coma inducido.

“Me grababa a mí mismo porque ahí estás solo, no sabés qué hacer. Era como hablar conmigo mismo o hablar con la muerte, porque cuando yo me miraba en el celular me veía muy mal”, resaltó.

Afortunadamente, el conductor de TN logró recuperarse y aprovechó este último tiempo para terminar de escribir su último libro y darle un sentido que no había pensado. “Lo empecé a escribir el año pasado, y lo terminé después de la internación, ya con la decisión tomada de parar. Bajar un cambio. Caminar más despacio. Disfrutar más. Cómo lo quieran ver. No es un libro de autoayuda. Es simplemente el testimonio de alguien que vive a mil por hora. Siento, que estoy en un tren bala, esperando a la próxima estación para bajarme... pero esa estación nunca llega. Hasta que de pronto un virus me obligo a detener la marcha... y casi me frena para siempre”, contó en sus redes sociales.

LA NACION