escuchar

Gran Hermano (Telefe) vive uno de los momentos más álgidos del juego, con una clara división entre los participantes en dos bandos. La grieta en el grupo, ahora, está marcada por el enfrentamiento entre Agostina Spinelli y Juliana “Furia” Scaglione, que solían ser amigas y dupla de juego. Esto agudizó la “guerra” que Federico “Manzana” Farías inició contra la polémica jugadora, lo que le valió críticas entre el público. En este contexto, el streamer Martín “Coscu” Disalvo defendió a su amigo y terminó por exponer el “arreglo” que hizo para ingresar al reality.

Manzana y Furia están enfrentados por el juego (Captura video)

Desde el ingreso de Manzana a la casa, su juego llamó la atención debido a la gran popularidad con la que contaba previamente al ser una reconocida figura de las redes sociales y la música. De tener un paso casi silencioso en el reality, pasó a ser uno de los “enemigos” de Furia, una de las favoritas del público, al exponer los tratos que mantiene con el grupo. Para ello, inició una “campaña” para intentar sacarla del programa.

Lo cierto es que este enfrentamiento le vale cientos de críticas y el streamer Martín “Coscu” Disalvo decidió tomar la palabra mediante su canal virtual para defender a su amigo, Manzana. “Es desmedido el fanatismo de la producción por Furia. Ok, si levantás el rating gritale a Santiago del Moro, bardealo, amenázalo. Los actores que están en la casa aguantan tener a una persona que está todo el día gritando, literalmente está gritando todo el día y no aguanto más, es todo una farsa”, expresó frente a cámara, con una feroz crítica hacia la jugadora.

Manzana reunió a sus compañeros de Gran Hermano y apuntó contra Furia Telefe

A su vez, aseguró que la participación de su amigo no fue por intención de él mismo, sino por una propuesta laboral. Los clips con sus dichos rápidamente se volvieron viral.

“Para meterle un poco de picante a la casa llamamos a un famoso. ¿Y qué famoso puede venir? ¿Nicki Nicole? No, nos va a decir que no, ¿Duki? No, no nos levanta el teléfono, ni nos registra. Bueno, llamamos a algún otro a ver si levanta el teléfono y quiere venir sin hacer casting, directo a la casa”, expresó, con un tono que demostró la molestia que siente ante la situación que vive su amigo.

“A ver, ¿ustedes creen que Manzana mandó una petición para entrar a Gran Hermano e hizo un casting? Lo fueron a buscar, seguramente”. Por supuesto que sus palabras se hicieron eco entre los fanáticos del formato, quienes comenzaron hablar de un “arreglo” de la producción para que Federico sea parte del programa sin haber pasado ningún casting.

Ante esto, algunos usuarios le pidieron Coscu que se limite a hablar de Gran Hermano, ya que con sus declaraciones “hunde” a Manzana. Por el momento, no hubo comunicado por parte de la producción negando los hechos.