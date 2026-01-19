Cosquín 2026: cuándo toca Abel Pintos en el Festival Nacional de Folklore
La organización del evento cordobés confirmó la fecha exacta del show del artista en la Plaza Próspero Molina durante la próxima edición de verano
La 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín definió su calendario oficial y la noticia activó la demanda de localidades para las noches más convocantes. La programación del tradicional certamen en el Valle de Punilla confirmó la presencia de Abel Pintos en el escenario Atahualpa Yupanqui. El artista forma parte de la nómina de figuras que protagonizarán las nueve lunas entre el 24 de enero y el 1 de febrero.
¿Qué día toca Abel Pintos en el Festival Nacional de Folklore?
El cronograma oficial ubica el recital de Abel Pintos en la primera mitad del evento. El cantante subirá a las tablas el lunes 26 de enero de 2026, en el marco de la denominada Tercera Luna.
La grilla completa del Festival Nacional de Folklore
Primera Luna - sábado 24 de enero
- Christian Herrera (Consagración 2025)
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala (Revelación 2025)
- Jorge Rojas
- Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal
Segunda Luna - domingo 25 de enero
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado
Tercera Luna - lunes 26 de enero
- Ahyre
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucía Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
- Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino
Cuarta Luna - martes 27 de enero
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Lucio “El Indio” Rojas
- Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal
Quinta Luna - miércoles 28 de enero
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana
- Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)
- Dúo Palma–Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
- Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita
Sexta Luna - jueves 29 de enero
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Ceibo
- Los Tekis
- Pre Cosquín: Solista vocal
Séptima Luna - viernes 30 de enero
- Juan Fuentes
- José Luis Aguirre
- El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)
- Nati Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
- Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental
Octava Luna - sábado 31 de enero
- “Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado (Revelación 2025)
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad — 30 años
- Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional
Novena Luna - domingo 1 de febrero
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos of the Pampa
- Milo J
- Entrega de premios
Cómo comprar entradas
Los tickets para la edición 2026 figuran disponibles en el sistema Autoentrada. Los usuarios deben registrarse con un correo electrónico para realizar la operación. El valor de los boletos varía según la ubicación en la plaza y la fecha seleccionada.
Para la noche específica de Abel Pintos, el precio de referencia inicia en $35.200, monto al cual se adiciona el costo por servicio de la plataforma. Los valores generales del festival oscilan entre los $26.000 y los $115.000. La organización ofrece una preventa con opciones de financiación en cuotas.
La venta presencial funciona en dos puntos físicos de la ciudad. Las boleterías de la Plaza Próspero Molina atienden sobre las calles Obispo Bustos y San Martín. La Oficina de Turismo de Cosquín también expende localidades. Los menores de hasta 5 años ingresan sin cargo y sin ocupar butaca con la presentación del DNI, mientras que las personas con discapacidad disponen de lugares reservados en el Sector D.
¿Cómo ver el Festival Nacional de Folklore?
La organización garantiza la difusión del evento a través de múltiples plataformas. El canal oficial de YouTube de la Comisión Municipal de Folklore, bajo el nombre “Aquí Cosquín”, emitirá las nueve lunas vía streaming.
La televisión abierta también cubrirá el festival. La TV Pública transmitirá las imágenes para todo el país, la señal estatal complementará la emisión con el programa especial Se Siente Argentina desde las 22.00. El Canal 10 de Córdoba se suma a la cobertura en el ámbito regional.
