Cosquín 2026: cuándo toca Abel Pintos en el Festival Nacional de Folklore

La 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín definió su calendario oficial y la noticia activó la demanda de localidades para las noches más convocantes. La programación del tradicional certamen en el Valle de Punilla confirmó la presencia de Abel Pintos en el escenario Atahualpa Yupanqui. El artista forma parte de la nómina de figuras que protagonizarán las nueve lunas entre el 24 de enero y el 1 de febrero.

¿Qué día toca Abel Pintos en el Festival Nacional de Folklore?

El cronograma oficial ubica el recital de Abel Pintos en la primera mitad del evento. El cantante subirá a las tablas el lunes 26 de enero de 2026, en el marco de la denominada Tercera Luna.

Abel Pintos se presentará el 26 de febrero en el Festival Nacional de Folklore Gentileza Paul Delón y Nacho Chinchilla

La grilla completa del Festival Nacional de Folklore

Primera Luna - sábado 24 de enero

Christian Herrera (Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal

Segunda Luna - domingo 25 de enero

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado

Nahuel Penisi se presentará en el Festival Nacional de Folklore Rodrigo Nespolo

Tercera Luna - lunes 26 de enero

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucía Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino

Cuarta Luna - martes 27 de enero

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal

Luciano Pereyra formará parte del Festival Nacional de Folklore CAMILA GODOY/ AFV

Quinta Luna - miércoles 28 de enero

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma–Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita

Sexta Luna - jueves 29 de enero

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista vocal

Séptima Luna - viernes 30 de enero

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental

El Chaqueño Palavecino se presentará en el Festival Nacional de Folklore LOLASaldivar - Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

Octava Luna - sábado 31 de enero

“Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad — 30 años

Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional

Novena Luna - domingo 1 de febrero

Peteco Carabajal

Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos of the Pampa

Milo J

Entrega de premios

Milo J integra la grilla de la novena luna y sube al escenario el domingo 1 de febrero durante el cierre del festival Pilar Camacho

Cómo comprar entradas

Los tickets para la edición 2026 figuran disponibles en el sistema Autoentrada. Los usuarios deben registrarse con un correo electrónico para realizar la operación. El valor de los boletos varía según la ubicación en la plaza y la fecha seleccionada.

Para la noche específica de Abel Pintos, el precio de referencia inicia en $35.200, monto al cual se adiciona el costo por servicio de la plataforma. Los valores generales del festival oscilan entre los $26.000 y los $115.000. La organización ofrece una preventa con opciones de financiación en cuotas.

La venta presencial funciona en dos puntos físicos de la ciudad. Las boleterías de la Plaza Próspero Molina atienden sobre las calles Obispo Bustos y San Martín. La Oficina de Turismo de Cosquín también expende localidades. Los menores de hasta 5 años ingresan sin cargo y sin ocupar butaca con la presentación del DNI, mientras que las personas con discapacidad disponen de lugares reservados en el Sector D.

¿Cómo ver el Festival Nacional de Folklore?

La organización garantiza la difusión del evento a través de múltiples plataformas. El canal oficial de YouTube de la Comisión Municipal de Folklore, bajo el nombre “Aquí Cosquín”, emitirá las nueve lunas vía streaming.

La televisión abierta también cubrirá el festival. La TV Pública transmitirá las imágenes para todo el país, la señal estatal complementará la emisión con el programa especial Se Siente Argentina desde las 22.00. El Canal 10 de Córdoba se suma a la cobertura en el ámbito regional.

