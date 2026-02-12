Cosquín Rock 2026: cómo ver los shows del 14 y 15 de febrero en vivo por streaming

El Cosquín Rock 2026 es uno de los eventos musicales más esperados del calendario argentino, puesto que reúne a una impresionante lista de artistas nacionales e internacionales en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Este año, el festival se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de febrero, lo que promete ser dos jornadas cargadas de música y shows inolvidables para los miles de asistentes.

Cosquín Rock

Para aquellos que no puedan ser parte de la experiencia presencial, es posible seguir el Cosquín Rock 2026 desde la comodidad del hogar porque, al igual que otros años, habrá una transmisión oficial. Esto asegura que nadie se pierda este icónico encuentro musical.

¿Cómo se puede seguir el festival Cosquín Rock 2026 en vivo por streaming?

La plataforma Disney+ será la encargada de transmitir en vivo cada uno de los shows del Cosquín Rock 2026. A partir de las 14.30 de ambos días (14 y 15 de febrero), los suscriptores podrán disfrutar de una programación completa con acceso a las presentaciones en simultáneo de los escenarios Montaña, Sur y Norte, es decir, que los usuarios pueden elegir y cambiar entre sus artistas favoritos.

Además, la transmisión oficial de Disney+ incluirá una cobertura extendida. Desde las 18.30 y durante las dos jornadas, un equipo de presentadores conformado por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino acompañará el evento para ofrecer información destacada, comentarios y entrevistas exclusivas con los artistas que pasen por los distintos escenarios del festival.

Disney+ transmite los shows de Cosquín Rock 2026 en vivo Disney+

El contenido completo de las transmisiones en vivo del Cosquín Rock 2026 estará disponible en Disney+ hasta el 16 de febrero inclusive. Esto permite a los espectadores revivir los shows o ponerse al día con aquellos que se hayan perdido durante las transmisiones en directo.

¿Hay otra forma de ver el festival en vivo?

Además de streaming, los shows del escenario Montaña también se emitirán por TV a través de Star Channel. Esta transmisión estará disponible durante ambos días del festival, del 14 y 15 de febrero, en el horario de 14:30 a 19:30. De esa forma, por este medio se podrán ver las presentaciones de Franz Ferdinand, Cuarteto de Nos, El Kuelgue, Bersuit Vergabarat, Las Pastillas del Abuelo y Morat, entre otros.

¿Quiénes son los artistas más destacados de la grilla del Cosquín Rock 2026?

La edición 2026 del Cosquín Rock contará con una grilla estelar. Para el sábado 14 de febrero se destacan Lali, Abel Pintos, Ciro y los Persas, Babasónicos, La Vela Puerca, Las Pelotas y la banda internacional Franz Ferdinand. El domingo 15, el escenario vibrará con figuras como Fito Páez, Divididos, Morat, Airbag, Trueno, Las Pastillas del Abuelo y YSY A. De esa forma, promete variedad musical para todos los gustos.

La grilla completa del Cosquín Rock 2026 este 14 de febrero

La banda escocesa Franz Ferdinand toca el primer día del Cosquín Rock 2026 Prensa Franz Ferdinand

A continuación, estos son los artistas que se presentan el primer día del Cosquín Rock 2026 en los escenarios principales con sus horarios:

Horario Escenario Norte Escenario Sur Escenario Montaña Escenario Boomerang 14:10 Microtul 14:15 Chechi de Marcos 14:30 Kill Flora Fantasmagoría 14:50 1915 15:00 Ryan 15:20 Eruca Sativa La Mississippi 15:40 Un Muerto Más 15:50 Bersuit Vergarabat 16:30 El Zar Emi Girl Ultra 17:10 Marilina Bertoldi 17:20 Hermanos Gutiérrez 17:50 Turf Cruzando el Charco 18:20 Indios 18:40 El Kuelgue 19:20 Estelares 19:30 Dillom 19:40 Ciro y los Persas 20:40 Cuarteto de Nos Abel Pintos 21:20 Babasónicos 21:40 La Vela Puerca 21:50 La Franela 22:40 Franz Ferdinand 23:10 Coti 23:20 Lali Las Pelotas 00:00 The Chemical Brothers (DJ Set) 00:30 Amigo de Artistas 00:40 Caligaris Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros 02:00 Victoria Whynot

Lali dará el presente en el primer día del Cosquín Rock 2026

Es tanto, estos son los artistas que se presentan en los escenarios temáticos durante el sábado 14 de febrero:

Horario La Casita del Blues <b>La Plaza Electronic Stage</b> Escenario Sorpresa 14:15 Golo´s Band 15:05 Los Mentidores 15:50 Falsed 15:55 Las Witches 16:00 Claudio Ricci 16:50 Le Dracs 17:00 Valentin Huedo B2B Bruz 17:45 Perro Suizo 18:40 Misty Soul Choir Sorpresa 19:00 Lehar B2B Santiago García 19:35 Tango & Roll 20:30 Wayra Iglesias 21:00 Sorä 21:25 Los Espíritus 22:20 Sorpresa 22:30 Piti Fernández Arkadyan 23:35 Les Diabolettes

La grilla completa del Cosquín Rock este 15 de febrero

Fito Páez es uno de los artistas más destacados del día 2 del Cosquín Rock 2026

En tanto, estos son los horarios del domingo 15 de febrero, segundo y último día del festival:

Horario Escenario Norte Escenario Sur Escenario Montaña Escenario Paraguay 14:20 Ainda Wanda Jael 14:30 Sofi Mora Renzo Leali 15:00 Beats Modernos 15:10 Kapanga T&K 15:20 Blair 15:50 Gustavo Cordera 16:10 Malandro 16:25 Pappo x Juanse 16:30 Gauchito Club 17:00 Los Pericos 17:20 Gauchos of the Pampa 17:45 El Plan de la Mariposa 17:50 Bandalos Chinos 18:20 Devendra Banhart 18:30 Silvestre y La Naranja 19:10 Fito Páez 19:30 Dum Chica 19:40 Divididos 20:20 Morat 20:30 Marky Ramone 20:55 Airbag 21:30 Trueno 21:35 David Ellefson 22:20 Las Pastillas del Abuelo 22:35 CTM 23:00 YSY A 23:10 Guasones 23:35 Six Sex 00:00 Peces Raros 00:20 Caras Extrañas 00:45 El Club de la Serpiente 00:50 Louta 01:00 Mariano Mellino 02:00 Franky Wah

Airbag participará del segundo día del Cosquín Rock 2026 Gentileza DF

Por su parte, así es la grilla de los escenarios temáticos este domingo:

Horario La Casita del Blues La Plaza Electronic Stage Escenario Sorpresa 14:15 Rosy Gomez 15:05 Labios de Sal 15:50 Golden Floyd 15:55 Rudy 16:00 Lourdes Lourdes 16:50 Bulldozer Blues Band 17:00 Glauco di Mambro 17:10 Sorpresa 17:45 Cordelia’s Blues 18:00 Brigado Crew 18:40 Grasshopper’s 19:30 Deer Jade 19:35 Gisa Londero & Toyo Bagoso 20:40 Crystal Thomas & Luca Giordano 21:00 Franky Wah 21:45 Nina Portela 22:20 Agarrate Catalina 22:30 Kölsch 22:40 Xime Monzón 23:35 Loretta Sorbello 00:00 Matias Tanzmann

