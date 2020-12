Después de los rumores de enfrentamiento entre Karina, la Princesita, con Dalma y Gianinna Maradona, Ángel de Brito aclaró algunas cosas sobre los motivos de la pelea Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 16:49

Desde que murió Diego Maradona, varios rumores circularon sobre si el Diez habría mantenido una relación con la cantante Karina, La Princesita, y sobre si existe algún tipo de conflicto entre las hijas del jugador, Dalma y Giannina, especialmente después de que Karina estuvo en pareja con Sergio "Kun" Agüero, padre del hijo de Giannina. Por eso, al ser consultado sobre el tema, Ángel de Brito aclaró algunas cuestiones sobre el enfrentamiento entre ellas.

A través de sus redes sociales, el periodista y conductor abrió preguntas para sus seguidores y uno de ellos consultó sobre la relación entre las tres mujeres. "¿Por qué Dalma y Gianinna no la quieren a La Princesita, por el simple hecho de que salió con el Kun?", preguntó este usuario.

Ante esto, el conductor del Cantando 2020 no escapó a la situación y respondió que no se trata de ese motivo, sino que la pelea de las hijas de Diego Maradona con la cantante de cumbia, según De Brito, es "por varios temas".

Karina, La Princesita, quedó en el medio de versiones que le asignaban un supuesto romance con Diego Maradona Crédito: Captura Instagram La Princesita

Hace algunos días atrás, De Brito le preguntó a Karina, La Princesita, sobre la supuesta relación con Diego Maradona. "Hay un fantasma que recorrió siempre los medios, y se habló mucho, y genera mucha intriga, que es tu relación con Maradona. En algún momento dijeron que estuviste con Maradona, ¿eso es cierto?", preguntó el periodista.

En ese momento, Karina fue contundente: "Eso es mentira y también fue una de las cosas que más me dolió. No es justo que hayan salido notas en Inglaterra, que no saben ni quién soy".

La artista y jurado del Cantando 2020 también confió que nunca supo cómo había comenzado el rumor de su presunto romance con el Diez y que nunca se había cruzado a Dalma, Gianinna o Claudia Villafañe después de eso.

Sin embargo, el periodista insistió: "¿Hubo alguna situación, Maradona te tiró los perros?". Y Karina respondió: "Conmigo fue re mil correcto. Me llamaron para un show y terminé hablando con la hija de Claudia [por Gianinna]. Me decía: 'Le encanta tu música, está enamorado de vos'".

"¿Le preguntarías a Gianinna qué le pasó?", preguntó De Brito, sobre su posterior relación con Agüero. "No, porque yo creo que siempre fui muy respetuosa del dolor de los demás o de lo que estén pasando. Yo veía que eran personas que estaban muy expuestas y tuve respeto, tanto para la persona que estaba en ese momento como para ellas también", cerró la cantante.