Cris Morena reapareció en público por primera vez tras la muerte de su nieta Mila y conmovió con sus palabras

El martes 29 de julio se conoció una noticia que generó una profunda conmoción a nivel nacional e internacional. En un accidente náutico que se produjo en Miami murió la Mila, la hija de siete años del productor Tomás Yankelevich y de la actriz Sofía Reca, y nieta menor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La pequeña falleció cuando una barcaza impactó contra el velero en el que se encontraba junto a otras cinco niñas y su instructora. Tras lo sucedido, la productora viajó a los Estados Unidos para acompañar a su familia. Recientemente, regresó a la Argentina para presenciar la vuelta de Erreway a los escenarios. Durante el show que dio la banda el 4 de septiembre en el Movistar Arena, sorprendió a todos al hacer su primera aparición pública tras la tragedia. Subió al escenario y dio un discurso que emocionó a todos.

Mila, la hija menor de Tomás Yankelevich y nieta de Cris Morena, murió en un accidente náutico en Miami; tenía 7 años (Foto: Instagram @bycrismorena)

El jueves, Cris Morena acompañó a Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba y toda la banda de Erreway en su cuarto show en Buenos Aires. “Que maravilla, qué noche mágica. Única, irrepetible, maravillosa. El cumple de Cami y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!“, expresó la creadora del éxito, mientras el público no dejaba de aplaudirla de pie.

Cris Morena reapareció públicamente tras la muerte de su nieta; "mañana es el cumpleaños de mi hija Romina, que está con Mila", expresó (Foto: Captura de video)

“Además de todo, agradecerles mucho a Erreway y a todos porque estoy acá”, continuó. “Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila. Y que todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias”, dijo con la voz entrecortada, invadida por la emoción.

Cris Morena junto a Camila Bordonaba y Benjamín Rojas (Foto: X/@errewayrebels)

Acto seguido, la productora se dispuso a leer las palabras que preparó para la ocasión. “A través de la música, la amistad y el amor quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces importaban. ¡Rebelde Way es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar! Son esas ganas locas de vivir la vida". Asimismo, en el video que compartió el periodista Guido Záffora se la escuchó decir: “Rebelde Way me hizo rebelde, dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino, jugártela. ¿Se juegan? Ir por más, animarse y no conformarse nunca con lo que el mundo impone”.

Cris Morena apareció en el show de Erreway

“El mundo nos necesita, necesita espíritus rebeldes que puedan cambiar, almas que se atrevan a ponerle el pecho a la vida y bandera blanca al corazón”, dijo Cris Morena en otro momento, acompañada por Rojas, Bordonaba y Colombo. Además de compartir un profundo abrazo con ellos, se quedó en el escenario mientras interpretaron “Será de Dios”, uno de los hits de Erreway.

El video que Cris Morena le dedicó a Romina Yan el día que hubiese cumplido 51 años

Este viernes 5 de septiembre Romina Yan, la hija mayor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich hubiese cumplido 51 años. La actriz murió el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años en el Hospital Central de San Isidro debido a una descompensación derivada de un aneurisma.

Estaba casada con Darío Giordano y era madre de tres hijos, Franco, Valentín y Azul. Tras su trágica muerte, su madre la tuvo presente en todos y cada uno de sus proyectos y en cada cumpleaños y aniversario de su fallecimiento, la recuerda en redes sociales con emotivos posteos.

El sentido posteo de Cris Morena para su hija Romina el día que hubiese cumplido 51 años (Foto: Instagram @bycrismorena)

Para celebrar el cumpleaños número 51 de su primogénita, Cris Morena compartió en Instagram un video de Romina con la canción “Penitas” de Chiquititas. “¡Feliz cumple, Ro! Con una alegría inmensa celebro la presencia de tu ausencia, y te encuentro en cada palabra y en cada dibujo, desde la tierra al cielo. Todo lo que dibujaste antes de partir es de otros mundos, otros planos del alma… Y te imagino viviendo muy feliz allí, con Mila a tu lado. Te amo siempre. Mamita", expresó.