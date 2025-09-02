El ex Chiquititas que integra la lista de las celebridades confirmadas para MasterChef

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya está en marcha y Telefe comenzó a definir los nombres que integrarán el renovado elenco de figuras. En medio de la expectativa, este lunes se filtró que uno de los participantes confirmados será nada menos que Agustín ‘Cachete’ Sierra, reconocido por su paso por Chiquititas y Casi Ángeles, entre otros éxitos juveniles de Cris Morena.

La primicia fue revelada en Intrusos (América TV), donde el panel jugó con un enigmático antes de confirmar la identidad del actor. “No sé la edad, pero tiene entre 30 y 40. Es muy popular. Ya firmó, así que no nos pueden desmentir. Es actor, estuvo en el Bailando y fue noticia hace poco por haberse reconciliado con una ex”, deslizó Marcela Tauro antes de confirmar que se trataba de Cachete Sierra.

Cachete Sierra sería uno de los participantes elegidos para la nueva edición de Masterchef Celebrity Argentina (Foto: Instagram @cachetesierra_)

El conductor, Adrián Pallares, sumó una observación que terminó de cerrar el enigma: “Ah... entonces es por eso que renunció al streaming de La Casa. Que lloró y todo”, en referencia a la sorpresiva salida del actor del programa digital. La decisión de Sierra de dar un paso al costado llamó la atención, semanas atrás, de sus seguidores, quienes especularon con la posibilidad de que el joven se hubiera cansado del clima laboral.

Sin embargo, con esta nueva información, muchos pudieron entender que lo que pasaba era que el actor necesitaba disponibilidad horaria para sumarse a MasterChef, cuya grabación comenzará en octubre. Las fotos oficiales de los participantes están previstas para difundirse los días 24 y 25 de septiembre.

¿Quiénes son los famosos confirmados para MasterChef Celebrity?

Según reveló Yanina Latorre en su programa Sálvese Quien Pueda (América TV), varios famosos ya están confirmados por la producción para competir en esta nueva edición. Entre ellos, figuran nombres de peso como:

Emilia Attias

Luis Ventura

Valeria Mazza

Carola Reyna

Lucila ‘La Tora’ Villar

Sofía Martínez

Joaquinha Lerena de la Riva, conocida por su nombre artístico “La Joaqui”

Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis

Evangelina Anderson

Además, hay otros nombres que suenan con fuerza, pero aún no fueron confirmados oficialmente, como es el caso del exfutbolista y exmarido de Wanda Nara, Maximiliano López; la influencer Sofía ‘La Reini’ Gonet; y Valentina Cervantes, pareja del jugador de la selección argentina, Enzo Fernández.

Para Cachete Sierra, este regreso a la televisión implica un nuevo desafío, que es el de dejar de lado el mundo actoral y enfrentar las exigencias del universo gastronómico frente a un jurado exigente y bajo la atenta mirada del público. Si bien aún no se expresó públicamente sobre su participación, todo indica que su presencia será una de las más comentadas de la temporada.

Agustín Sierra mostró su amor por la cocina en redes sociales

En redes sociales, gran cantidad de fans del intérprete se mostraron felices por su nueva incursión en este reality para toda la familia. “¡Qué bueno!“; ”Me encanta" y “Lo amamos”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X. Aunque su contenido en Instagram y TikTok no se encuentra abocado al 100% a la gastronomía, el actor disfruta los fines de semana de cocinar asados y costillares para sus amigos y familiares. Es así que en distintas oportunidades mostró el paso a paso y dejó en claro que la cocina es otra de sus artes ocultas.