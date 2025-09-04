Aseguran que Wanda Nara y Maxi López van a trabajar juntos: “Se acaba de confirmar”

Fueron meses realmente intensos para Wanda Nara, quien no solo atravesó su mediática separación de Mauro Icardi, con tensiones en torno a la crianza de sus hijas en común y el romance del futbolista con la China Suárez, sino que además sorprendió al mostrarse nuevamente cerca de Maxi López, el padre de sus tres hijos mayores. Este inesperado acercamiento llamó la atención de todos, y un detalle en particular generó aún más especulación: la posibilidad de que ambos estén planeando un proyecto laboral juntos.

La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo y rápidamente se convirtió en tema de conversación. En el programa A la tarde (América TV) aseguraron que Maxi López formará parte de la próxima edición de MasterChef, el exitoso reality de Telefe que tendrá como conductora, nada menos que a su expareja, Wanda Nara.

Aseguran que Maxi López va a participar de la próxima edición de MasterChef, con Wanda Nara como conductora (Foto: Instagram/@officialmaxilopez @wanda_nara)

Según reveló Daniel Fava en vivo, el exfutbolista, que actualmente vive en Suiza, ya cerró de palabra su participación y en los próximos días firmará el contrato definitivo. “Se acaba de confirmar, vamos a ver con la sartén en la mano a Maxi López en MasterChef”, aseguró el panelista, lo que generó un inmediato revuelo en el piso.

La presencia de Maxi en el ciclo abre la puerta a un inesperado reencuentro con su ex y madre de sus hijos (Valentino, Constantino y Benedicto), con quien mantuvo una mediática separación cargada de escándalos y acusaciones cruzadas durante años, antes de lograr una etapa de mayor calma y conciliación.

Hace un tiempo que Wanda y Maxi lograron una mejor relación por sus hijos en común (Captura: Instagram)

En el programa también deslizaron que su participación no se limitaría solo a competir en el reality, sino que podría dejar ver un costado más personal: “Yo creo que él va a aprovechar el programa para contar su verdad, su versión”, especuló Carmela Bárbaro, dejando la expectativa abierta sobre lo que podría decir frente a las cámaras.

Más allá de que la noticia sorprendió a muchos, lo cierto es que en el último tiempo ya había señales de la buena relación entre Wanda y Maxi. Cabe recordar que él estuvo a su lado cuando le diagnosticaron leucemia y también durante su complicada separación de Mauro Icardi. Incluso en mayo de este año, cuando Wanda viajó a Milán para la audiencia de divorcio, ambos compartieron una salida a cenar, dejando en claro que la relación entre ellos atraviesa un presente mucho más cordial.

Wanda Nara encontró recuerdos de su matrimonio con Maxi López y le dedicó unas sentidas palabras a su ex

Hace un tiempo, la mediática sorprendió al mostrar lo que encontró organizando sus cosas en medio de una mudanza, cuando con sus hijos vieron algunos objetos que le generaron nostalgia y le recordaron especialmente a su exmarido y padre de sus tres hijos mayores, Maxi López. La conductora se topó con camisetas que usó el exfutbolista y le dedicó unas sentidas palabras en las redes sociales.

Wanda Nara encontró las camisetas de fútbol que usó Maxi López (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza, la emoción de los chicos es inexplicable”, expresó Nara en una historia que subió a Instagram dedicada a su ex, en la que dio cuenta de que tenía guardadas camisetas del FC Barcelona, Gremio y A.C. Milan, clubes en los que jugó Maxi López. “Te esperan acá camisetas para tus bebés también”, agregó, teniendo en cuenta que el exfutbolista es padre de una niña de dos años, fruto de su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson, y el 25 de junio la pareja, que vive en Ginebra, Suiza, anunció que esperan a su segundo hijo en común.

Sin dudas, Wanda se puso nostálgica al ver las camisetas que lució el padre de sus hijos y no dudó en hacérselo saber a sus seguidores. “Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles que gritamos con estos colores”, sentenció junto a emojis de caritas emocionadas.