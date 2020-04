Cris Morena reveló detalles de su relación con Gustavo Yankelevich

La actriz y conductora volvió a abrir su intimidad después de revelar que sufrió un abuso a los cinco años. Crédito: Captura YouTube Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 13:14

Cris Morena está promocionando su nuevo proyecto digital llamado Otro Mundo , un espacio que se propone convertirse en un semillero de artistas niños y jóvenes. En este contexto, la actriz y conductora, visitó a Santiago del Moro en el programa Juntos podemos lograrlo . Durante la entrevista, Cris dio detalles sobre cómo era su vida privada hace tres décadas cuando estaba por estrenar Jugate conmigo , uno de los éxitos de la televisión de principios de los noventa.

"Nosotros teníamos un perfil muy bajo con Gustavo. La gente ni siquiera sabía que teníamos hijos ", contó para explicar que su hija, Romina Yan, hizo el casting para formar parte del programa sin que nadie supiera de su relación con la conductora y el productor. "Me acuerdo que me dijeron que les había interesado mucho una chica que se llamaba Romina. Yo no dije nada. Mirá lo resguardados que estábamos", le explicó la rubia al conductor.

En sus últimas apariciones en televisión, Cris Morena pareciera estar abriendo la intimidad que tanto cuidó durante los años -del 91 al 95- del furor de Jugate conmigo . " En esa época no había Internet ni redes. Era maravilloso. Sin embargo, con el tiempo empecé a sentir que mi vida privada estaba desapareciendo. No me gustaba el enorme poder que tenía sobre los adolescentes. Por eso me corrí al lugar de productora que disfruté muchísimo", le confesó a Del Moro.

El sábado pasado fue una de las invitadas a PH, el ciclo de Andy Kusnetzoff, donde contó que fue víctima de abuso cuando tenía cinco años: "Recién ahora estoy empezando a sanar" . En otro bloque del programa, Cris habló del fallecimiento de su hija y de sus experiencias sobrenaturales: "Yo creo que Romina está en las mariposas y en los colibríes . Hace cuatro días se metió un colibrí en casa. Cuando logré agarrarlo no te puedo explicar lo que me pasó. La toqué, la tenía ahí y le dije gracias hija", reveló.