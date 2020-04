La productora hizo una dura crítica sobre el rating y el Martín Fierro Crédito: Captura de video

Cris Morena brindó una entrevista vía Skype desde su casa a Chicas Guapas (América TV) y opinó de todo sin filtro. Al ser consultada sobre las declaraciones de Alejandro Fantino -quien había sugerido que dada la situación de pandemia de coronavirus , durante la cuarentena no se midiera el rating de los programas - la productora fue filosa y contundente: " El rating es como el Martín Fierro, un desastre de la naturaleza ".

La creadora de famosos programas juvenilescomo Jugate conmigo y Casi Ángeles , dio su parecer sobre el tema: "El rating es algo que tiene que existir porque los canales de televisión son empresas que rinden económicamente de acuerdo a los sponsors. Pero no de esta manera brutal y única".

" Es monopólico el rating: hay una sola empresa que lo maneja a su antojo y de acuerdo a lo que le conviene. Y seguramente de acuerdo a quien le pone más o le pone menos", agregó en diálogo con Lucía Ugarte. Luego expresó: "El rating es como el Martín Fierro, un desastre de la naturaleza. A mí nunca me importó, porque para poder hacer todo lo que hice, yo necesitaba un rating que no era una monstruosidad, era más bien lógico".

La reconocida productora aseguró que sus tiras se estrenaban en televisión con casi todos los capítulos ya grabados, y esto no le permitía hacer cambios sobre la marcha, por más que la competencia tuviera mejores números. Sin embargo, confesó que Chiquititas fue la excepción , ya que casi fue levantada por bajo rating al comienzo: "En ese momento hice modificaciones porque había cosas que realmente no estaban funcionando, y pudimos revertir todo".

Sobre el final, comentó que está disfrutando de su tiempo en casa, y que su filosofía de vida se basa en "elegir siempre lo que quiere y no perder ni un minuto en reuniones donde se aburre o no quiere estar". En este sentido, arremetió contra la gala de una famosa revista: "Por eso nunca fui a la famosa fiesta de la revista que hacían todos los años. Una o dos veces participé de ese grupo gigantesco. Después me pareció que era absurdo, porque mirando esa foto a lo largo de los años, iba viendo cómo se deterioraba el país ". Y cerró: "Así como un día estás en el vip, otro día te bajan de un plumazo. No me gusta esa energía".